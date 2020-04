Klopp spomína na začiatky svojho hviezdneho hráča: Vyzeral ako začínajúci raper

Vyhliadol si ho už v Dortmunde.

8. apr 2020 o 19:13 SITA

BRATISLAVA. Kariéry mnohých skvelých športovcov boli časom sfilmované, spracované prostredníctvom dokumentu či knižnej autobiografie.

Druhý spomenutý prípad sa týka aj futbalistu Liverpool FC Sadia Maného.

Hoci má ešte len 27 rokov a stále množstvo futbalových rokov pred sebou, už teraz vznikol dokument s názvom "Sadio Mané: Zrodený v Senegale".

V jednej z jeho časti si na prvé stretnutie s rýchlonohým útočníkom zaspomínal aj jeho súčasný tréner Jürgen Klopp.

Klopp si vravel: Na toto nemám čas

Charizmatický nemecký kouč mal senegalského kanoniera vyhliadnutého ešte počas pôsobenia v Borussii Dortmund, Mané si vtedy obliekal dres rakúskeho Salzburgu.

"Spomínam si na moje prvé stretnutie so Sadiom. Bolo to v Dortmunde. V kancelárii mi sedel naozaj mladý chalan s bejzbalovou čiapkou, ktorú mal nakrivo, a s blond pásikom vo vlasoch, ktorý nosí dodnes. Vyzeral ako začínajúci raper," uviedol Klopp.

Prvý dojem z osobného stretnutia nemal Klopp práve najlepší.

"Pomyslel som si: 'Na toto nemám čas.' Náš tím vtedy naozaj nebol zlý, potreboval som však niekoho, kto by zniesol fakt, že by od začiatku svojho pôsobenia nebol hráčom základnej zostavy a mohol sa ďalej rozvíjať. Povedal by som, že na ľudí mám celkom dobrý odhad, no vtedy som sa zmýlil," uznal 52-ročný Klopp.

Telo ťažko znášalo chladné počasie

Nemec následne sledoval kariéru Sadia Maného. Ten dve sezóny strávil v anglickom Southamptone, kde bol jasným lídrom.

Nemecký kouč tak bol presvedčený o tom, že žiariť bude aj v drese Liverpoolu.

"Bolo to skvelé. Sadio chcel so mnou pracovať rovnako ako ja s ním, takže to bola 'win-win' situácia," dodal Klopp.

Práve pod jeho vedením sa Mané vyprofiloval na jedného z najlepších afrických futbalistov súčasnosti.

V dokumente tiež Mané priznal, že presun do Európy bol vďaka chladnému počasiu pre jeho telo veľkým šokom.

V roku 2011, keď hral za francúzske Méty sa v januári vybral na tréning v tričku. Hráči sa mu smiali a on nevedel prečo.

Po piatich minútach sa vrátil do šatne a dal ruky do horúcej vody, čo tiež nebolo dobré. "Bože, tak veľmi som trpel v ten deň," povedal Mané, ktorý dnes ide po stopách svojho detského vzoru El Hadjiho Dioufa.