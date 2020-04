Vlani prekvapilo Česko. Dokument o histórii MS si pozrite celý a zadarmo

8. apr 2020 o 21:56 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Majú dlhú a bohatú históriu. Prvé majstrovstvá sveta v basketbale mužov sa konali v roku 1950 v Argentíne, titul získali domáci hráči.

Za 69 rokov sa na osemnástich šampionátoch predstavilo viacero legendárnych hráčov.

Naposledy sa MS konali vlani v Číne, kde sa o prekvapenie postarali českí reprezentanti. V konkurencii 32 tímov obsadili senzačné šieste miesto, keď dokonca predstihli aj výber USA.

Šampionát ovládli hráči Španielska po finálovom triumfe nad Argentínou.

Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) na facebooku, instagrame a YouTube ponúka dokument The History of the FIBA Basketball World Cup doplnený aj o zostrihy z vlaňajších MS.

Môžete si ho pozrieť celý a zadarmo.

FIBA v ňom predstavuje jednotlivé šampionáty, pamätné zápasy a ponúka aj rozhovory so slávnymi hráčmi.

Dokument sa končí informáciou o nadchádzajúcom šampionáte, ktorý v roku 2023 budú hostiť Indonézia, Japonsko a Filipíny.

História MS v basketbale mužov