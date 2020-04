Bénes: V Nemecku som videl s rúškom len pár ľudí, ak vôbec

Slovák si myslí, že v máji sa Bundesliga môže obnoviť.

9. apr 2020 o 10:55 TASR

BERLÍN. Nemecké futbalové kluby sa po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu postupne pripravujú na obnovenie Bundesligy.

Slovenský reprezentant László Bénes verí, že súťaž by sa mohla opäť rozbehnúť 9. mája. V jeho klube Borussia Mönchengladbach začali trénovať v menších skupinách a potom po dvojiciach.

"Mali sme aj desať dní individuálne tréningy doma. Teraz sa dostávame do tempa opäť po skupinách a snáď po Veľkej noci budeme opäť trénovať spolu. Tréneri nám už naznačili spoločné tréningy a obnovenie súťaže 9. mája vidím ako reálny dátum.

V týchto dňoch trénujeme najmä streľbu, máme pozičné hry, hráme dvaja na dvoch. Potom, keď sme v skupinách, každá má svojho brankára a trénujeme štandardné situácie obranné i útočné.

Tréneri skupiny miešajú, podľa toho, čo od nás vyžadujú. Máme aj kondičné tréningy," povedal Bénes v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského futbalového zväzu.

Umelí diváci sú lepší ako prázdne miesta

Hoci Bundesliga sa v prípade reštartu dohrá bez divákov, vedenie Borussie vyhlásilo, že na tribúny dá vyrobiť umelých fanúšikov, ktorých si budú môcť ľudia kúpiť. Bénes túto iniciatívu kvituje.

"Keď som počul o tom prvýkrát, tak som sa pousmial a nápad sa mi však zapáčil. Je to lepšie, ako hrať pred prázdnymi sedadlami. Uvidíme, koľko panákov fanúšikovia vykúpia."

Viaceré kluby prešli do úsporného režimu a realizačným tímom s hráčmi znížili platy. V Borussii zatiaľ k tomuto kroku nepristúpili.

Časť platov ponúknu zamestnancom

"Vedenie klubu nás k takémuto opatreniu nevyzvalo, ale hráči a realizačný tím sme si sadli a dohodli sa, že časť našich platov ponúkneme ďalším zamestnancom klubu. Úspešní budeme len vtedy, keď budeme spolu držať aj v ťažkých chvíľach.

V Nemecku sa mimo bydliska smie vychádzať len po dvojiciach, prípadne spolu len rodiny. Rúška ľudia zatiaľ nosiť nemusia, dvoch alebo troch ľudí s nimi som videl v obchode, inak vôbec.

Keď sme na štadióne, tak po tréningu sa dlho nezdržiavame v šatni, rýchlo sa osprchujeme a ideme domov. Plníme aj prísne hygienické a dezinfekčné nariadenia. Napríklad, pred tréningami sa prezliekame v dvoch kabínach..."

Každý deň volá s rodičmi

Bénes udržiava každodenný kontakt so svojimi najbližšími. "V Nemecku je so mnou aj priateľka, takže spolu trávime veľa času.

Kúpili sme si psa, staráme sa o neho, keďže je malý. Priateľka každý deň varí a niekedy jej aj ja pomôžem. Pozrieme si aj film či seriál. S kamarátmi si zahráme cez internet hry na konzolách. Každý deň si volám s rodičmi.

Telefonovali sme si aj v čase, keď nebola karanténa. Je to náš zvyk. Samozrejme, rozprávame sa aj o tom, aká je situácia doma. Opatrenia na Slovensku sú prísnejšie ako v Nemecku - páči sa mi nosenie rúšok, rukavíc v obchodoch či odstup."

V kontakte je najmä so Špalekom

Slovenský stredopoliar je v kontakte aj s trénermi reprezentácie a s viacerými spoluhráčmi z národného tímu.

"Volal som aj s trénerom Pavlom Hapalom a aj s jeho asistentom Otom Brunegrafom. Rozprávali sme sa, že je škoda, že sa baráž v júni neodohrá. Je to logický krok, lebo ak sa rozbehnú súťaže, isto budeme hrať vkuse aj v júni.

Na reprezentačné zrazy sa však tešíme, čakajú nás veľké zápasy. Zo spoluhráčov v národnom tíme najviac komunikujem s Nikolasom Špalekom, s ním si píšem a volám každý deň.

Rozprávame si, ako to vyzerá u nich v Taliansku a ako u nás v Nemecku. Oni to majú náročnejšie ako my alebo na Slovensku. Vzájomne sa podporujeme a želáme si, aby sa život čo najskôr vrátil do starých koľají."