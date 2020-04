Lantoši je rád, že odišiel do zámoria. Chce sa pobiť o miesto v Bostone

AHL prirovnal k slovenskej najvyššej súťaži.

9. apr 2020 o 13:15 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Róbert Lantoši má za sebou premiérovú sezónu v zámorí.

V tíme Providence Bruins si vybojoval stabilné miesto v zostave a v 50 zápasoch si pripísal na konto 31 kanadských bodov (11+20), vďaka čomu bol šiestym najproduktívnejším hráčom klubu.

Svojimi výkonmi rodák z Prievidze rozhodne nesklamal, a tak mohol sezónu hodnotiť pozitívne.

Pomohla mu aj prítomnosť Cehlárika

"V lete som urobil správny krok, keď som sa rozhodol pokračovať v kariére v zámorí a podpísal som zmluvu s Providence.

Samozrejme, že začiatky neboli jednoduché, to som aj čakal, ale postupne som si zvykol. Čím viac som bodoval, tak som aj stúpal v tíme vo formáciách a trávil viac času na ľade.

Pomohlo mi aj to, že v tíme bol so mnou Peter Cehlárik, ktorý tu je niekoľko rokov a dobre to pozná. A veľkú podporu som mal aj v priateľke Anete, ktorá bola celý čas so mnou," povedal Lantoši pre denník Nový Čas.

Odchádzal s tým, že nemá čo stratiť

Za oceán odchádzal niekdajší nitriansky útočník ako jeden z najproduktívnejších hráčov slovenskej Tipsport ligy. Veľký rozdiel však medzi súťažami nepociťoval.

"Veľkou výhodou bolo, že som odchádzal do Ameriky s čistou hlavou, že nemám čo stratiť. Samozrejme, rozmery klziska aj štýl hry sú iné.

Rýchlo som sa však adaptoval a plne som sa sústredil na to, aby som sa ukázal v najlepšom svetle," pokračoval 24-ročný odchovanec prievidzského hokeja.

V kempe nazbieral množstvo skúseností

A aké sú jeho plány na nasledujúce sezóny?

"Mojou prioritou je zotrvať v organizácii Bostonu a vybojovať si dvojcestný kontrakt, aby som sa mohol pobiť o možnosť zahrať si v NHL.

V kempe pred sezónou som trénoval so Zdenom Chárom či Jaroslavom Halákom, bola to veľká skúsenosť byť v jednom kádri s takými hráčmi.

Uvidíme, ako sa situácia okolo koronavírusu vyvinie. Pevne verím, že sa svet čo najskôr vráti do starých koľají," dodal účastník MS 2019 či bronzový medailista z MS hráčov do 20 rokov spred piatich rokov.