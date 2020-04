Má exotické priezvisko, vidí na jedno oko. Zo Slovana sa predal do KHL

Pred pár rokmi ho niektorí odpisovali. Aj preto, že na pravé oko vidí len na dvadsať percent. V tejto sezóne však patril k najlepším hráčom v Tipsport lige.

„Jediné, čo ma mrzí, je, že sa zrušila sezóna a že nám Slovan dlhuje peniaze,“ hovorí 24-ročný český hokejový útočník JINDŘICH ABDUL.

V rozhovore sa dočítate aj: ako vníma, že Slovan hráčom dlhuje výplaty

prečo bude musieť pred odchodom do Ruska predať auto ​​​​​

​​​​​ aké je to hrať, keď poriadne vidí len na jedno oko

prečo klubom nehovorí o svojom hendikepe

prečo má väčšie ťažkosti v bežnom živote ako pri hokeji

Zranení hokejisti sú možno radi, že pre koronavírus majú po sezóne. Ako to však vníma najproduktívnejší hráč Tipsport ligy (23 gólov a 39 asistencií)?

Je to veľká škoda. Voľno medzi sezónami býva na doliečenie rôznych zranení. Ale tentoraz sme nehrali play off, takže nie je ani treba si niečo doliečovať.

Za bežných okolností by ste teraz hrali play off a na tribúne by vás sledovalo množstvo skautov. Ako zrušená sezóna ovplyvní vašu budúcnosť?

Ukončenie sezóny ma dlho trápilo, pretože na play off chodí vždy veľa agentov. Je to veľká škoda, ale možno sa blýska na lepšie časy.

Znamená to, že vám stačila aj základná časť na to, aby ste sa zo Slovana Bratislava predali?

Vyzerá to tak, že áno. Hoci to bolo zložitejšie, keďže všade vo svete je to zamrznuté. Dostal som však ponuku, ktorá sa neodmieta. Vyzerá to tak, že na 95 percent je rozhodnuté.

Kde si v budúcej sezóne zahráte?

Podpísal som kontrakt v Rusku.