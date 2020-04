Pastrňák o Chárovi: Je to dríč neskutočného kalibru

To som v živote nevidel, tvrdí.

10. apr 2020 o 8:30 Jerguš Radačovský

BRATISLAVA. Pred prerušením NHL stihol v tejto sezóne odohrať 70 zápasov, v ktorých zaznamenal skvelých 95 bodov za 48 gólov a 47 asistencií.

V bodovaní figuroval v celej NHL na treťom mieste za hviezdami Edmontonu Leonom Draisaitlom (110 b) a Connorom McDavidom (97 b) a spolu s Alexandrom Ovečkinom z Washingtonu viedol poradie strelcov.

Súvisiaci článok Milujem vás, ostaňte v bezpečí. Chára sa prihovoril ľuďom v Bostone Čítajte

David Pastrňák z Bostonu Bruins bol hosťom na Youtube streame TAK URČITĚ s Ondřejem Novotným. V rozsiahlom rozhovore český hokejista rozprával aj o budúcnosti Zdena Cháru.

Ondřej Novotný načrtol, že môže ísť o poslednú sezónu slovenského obrancu.

"U Zdendu nikdy nevieš. To je dríč neskutočného kalibru. To som v živote nevidel. Ja sám seba si neviem predstaviť, že by som po týchto troch týždňoch ničnerobenia išiel späť do najlepšej hokejovej ligy sveta a hral zápas. Vôbec si neviem predstaviť, ako sa Zdenda cíti," povedal Pastrňák.

"Zdenda a Patrice Bergeron sú dve najväčšie tváre Bostonu. Sú pre nás ako takí Bohovia," pokračoval kanonier Bostonu, ktorý zatiaľ ako jediný tím v sezóne prekonal stobodovú hranicu. Chára by mal byť podľa Čecha s rodinou na Floride.

Dvadsaťtriročný Čech útočil na viacero prestížnych trofejí. Stále verí, že liga sa neukončí a bude pokračovať.

"Samozrejme, je to smutné, ale nie preto, že mám dobrú sezónu. My máme taký neskutočný tím a lídrov, vedieme ligu a náš cieľ je útočiť na Stanley Cup. Takže to bolí, pretože tu máme hráčov, ktorí sú v NHL dlhé roky a majú skúsenosti, ale tiež už majú nejaký vek. Takže s nimi máme ešte tak dva až tri roky," dodal.

VIDEO: Časť o Zdenovi Chárovi od 28:10 min