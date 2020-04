Veľký prestup nebude. Messi odmieta špekulácie o odchode do Talianska

S vedením Barcelony nemá dobré vzťahy a jeho zmluva čoskoro končí.

11. apr 2020 o 11:02 SITA

BRATISLAVA. Argentínsky futbalista Lionel Messi odmietol nedávne špekulácie o chystanom prestupe do talianskeho Interu Miláno.

Čoskoro 33-ročný kapitán španielskeho FC Barcelona má so španielskym tímom kontrakt platný iba do konca budúcej sezóny 2020/2021.

Naštrbené vzťahy s prezidentom klubu Josepom Maríom Bartomeuom, ktoré sa v ostatných týždňoch prepierajú v médiách, nasvedčujú tomu, že k podpisu novej zmluvy s FCB tak skoro nedôjde.

Špekulácie o možnom odchode 6-násobného najlepšieho svetového futbalistu na milánske San Siro pred časom podporil prezident Interu Miláno Massimo Moratti, keď vyhlásil: "Získať Messiho už nie je zakázaná túžba."

Argentínčan, ktorý má v súčasnom pracovnom dokumente zakotvenú klauzulu, že 30. júna 2020 môže odísť z Barcelony do ktoréhokoľvek iného klubu, však správy o prestupe do Interu Miláno označil ako "výmysel".



Podľa televíznej stanice ESPN však situáciu so záujmom sleduje hlavne kouč anglického Manchestru City Pep Guardiola, Messiho niekdajší tréner v Barcelone. V organizácii z Etihad Stadium navyše športovému úseku šéfuje ďalší exbarcelonský funkcionár Txiki Begiristain.



Messi pôsobí v Barcelone celú profesionálnu kariéru. Napriek tomu, že na odchod nepomýšľa, na jeseň však v rozhovore pre katalánsku rozhlasovú stanicu RAC1 prezradil, že v sezóne 2013/2014 bol k nemu blízko.

Dôvodom boli problémy s daňovými orgánmi, ktoré neskôr vyústili až do súdneho procesu a uloženia podmienečného trestu za daňové úniky vo výške 4,1 milióna eur.

"Boli časy, keď som bol pre mnohé okolnosti veľmi unavený. Niekoľkokrát, hlavne v rokoch 2013 a 2014, som mal problémy so španielskym ministerstvom financií," povedal vtedy Messi.



Tridsaťdvaročný rodák z Rosaria priznal, že spomenuté obdobie ho veľmi ťažilo. Trápenie sa prenieslo aj na jeho najbližších.

"Najlepšie na tom však bolo, že naše deti boli ešte malé a nemali potuchy, že sa deje niečo zlé. Mal som vtedy v úmysle odísť, nie preto, že som chcel opustiť Barcelonu, ale preto, čo sa dialo," doplnil Messi, ktorého v júli 2016 podmienečne odsúdili na 21 mesiacov.