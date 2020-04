NHL bez divákov na neutrálnom území? Aj to je možnosť, vraví zástupca komisára

Vedenie NHL naďalej hľadá spôsoby, ako dohrať sezónu.

11. apr 2020 o 11:35 TASR

NEW YORK. Vedenie zámorskej NHL naďalej hľadá spôsoby, ako dohrať prerušenú sezónu. Profiliga je pozastavená pre pandémiu koronavírusu do odvolania, najčastejšie sa hovorí o jej pokračovaní bez divákov na neutrálnych štadiónoch.

Zástupca komisára NHL Bill Daly však tento variant pripúšťa ako krajné riešenie.

"Povedal by som, že hrať bez divákov na neutrálnych územiach je jedna z možností. Berieme to do úvahy a diskutujeme. Ale táto perspektíva nie je najvhodnejšia. Naším cieľom je pripraviť sa na vývoj situácie.

Chceme, aby liga dokázala čo najrýchlejšie reagovať na akékoľvek zmeny a ísť ďalej. Je však príliš skoro na to, aby sme povedali, akým spôsobom. Zvažujeme niekoľko možností dokončenia základnej časti sezóny a začiatku play off. Potom by mala nasledovať prestávka a začne sa nová sezóna.

Máme čas sa pripraviť, chceme pokračovať v sezóne. Je skvelé, že hokejisti nás v tomto ohľade plne podporujú. Pri komunikácii so zástupcami odborov som nepočul, že by niektorý z hráčov chcel sezónu ukončiť, pokiaľ nám to úrady neprikážu. Pokračujeme naďalej v práci," citoval Dalyho web profiligy.

V USA evidovali v sobotu dopoludnia SELČ 503.177 prípadov ochorenia COVID-19 a 18.761 úmrtí. V Kanade hlásili 22.148 nakazených a 569 obetí.