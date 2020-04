Viaceré mestá NHL sú epicentrom koronavírusu. Objavili sa ponuky, kde dohrať ročník

New York či New Jersey, kde sa NHL hrá, patria k najviac zasiahnutým.

11. apr 2020 o 15:18 SITA

BRATISLAVA. Vedenie zámorskej hokejovej NHL zhromažďuje ponuky severoamerických miest, v ktorých by sa v prípade potreby mohla dohrať aktuálna sezóna profiligy.

Tú pre pandémiu koronavírusu prerušili 12. marca a jej poprední funkcionári neustále hľadajú spôsoby, ako dohrať ročník 2019/2020.

Účastníkom súťaže zostáva do konca základnej časti odohrať jedenásť až štrnásť stretnutí. Podľa niektorých správ by sa dokonca mohlo hrať v Grand Forks v Severnej Dakote, Manchestri v New Hampshire či Saskatoone v kanadskom Saskatchewane.

Súvisiaci článok NHL bez divákov na neutrálnom území? Aj to je možnosť, vraví zástupca komisára Čítajte

Podľa Billa Dalyho, zástupcu šéfa ligy Garyho Bettmana, však NHL dosiaľ neskúmala žiadnu z takýchto prihlášok. "Chcem podotknúť, že je to jedna z možností, ktoré zvažujeme a diskutujeme o nich. Nejde však o preferovaný variant," povedal Daly podľa denníka New York Times.



Vývoj "koronakrízy" na severoamerickom kontinente spomedzi účastníkov NHL nenahráva hlavne tímom z New Yorku či New Jersey, ktoré sa nachádzajú v oblasti s najväčšou koncentráciou prípadov ochorenia COVID-19 v USA. Tento druh choroby už diagnostikovali u nemenovaných hráčov Colorada a Ottawy.



NHL prerušili 12. marca, do konca základnej časti zostávalo odohrať 189 duelov. V stredu 8. apríla sa mali začať súboje vyraďovacej časti a trvať mali možno až do polovice do júna. Teraz je zrejmé, že hrať sa nezačne skôr ako v júni a boje potrvajú do augusta prípadne septembra. Ak vôbec.



Vedenie súťaže odporučilo hráčom dobrovoľnú domácu izoláciu zatiaľ do 15. apríla, no tento termín pravdepodobne posunie ako už dvakrát predtým. Viacerí hokejisti z Európy počas "koronapauzy" odcestovali domov, platí to aj o Slovákoch.