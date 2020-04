O postup ich pripravila prehýrená noc. Futbalista po rokoch povedal dôvod nečakanej prehry

Nigéria bola na MS vo futbale v roku 1998 v osemfinále jasným favoritom.

11. apr 2020 o 15:39 SITA

BRATISLAVA. Niekdajší nigérijský reprezentačný obranca Taribo West poodhalil príčinu prehry svojho tímu s Dánmi (1:4) v osemfinále MS 1998 vo Francúzsku.

Mužstvo trénerského svetobežníka Boru Milutinoviča vtedy vyhralo základnú D-skupinu, v ktorej triumfovali nad silnými Španielmi (3:2) aj Bulharmi (1:0). V osemfinále sa v podaní Nigérijčanov očakávala jasná výhra, no nestalo sa.

Afričania neprekročili tieň z roku 1994 v USA, kde taktiež v osemfinále nestačili na neskorších finalistov z Talianska (1:2 po predĺžení), a do štvrťfinále tak prenikli Dáni. Navyše, po suverénnom výsledku aj priebehu stretnutia.



"Čítal som kadejaké správy, že pred zápasom s Dánskom sme údajne navštívili nočné kluby. Nič o tom neviem. Avšak, viem, že niekoľko spoluhráčov prepašovalo do nášho hotela dievčatá z Afriky. Videl som to na vlastné oči," povedal West pre web punchng.com.



Niekdajší hráč francúzskeho Auxerre či oboch milánskych veľkoklubov má dodnes na spoluhráčov "ťažké srdce" pre ich neprofesionálny prístup.

"Na ihrisku bolo vidieť, že nemajú žiadnu silu. Po prehýrenej noci so ženami boli unavení. Veľmi som sa na nich hneval. Urobili to preto, lebo si boli istí, že s Dánmi bez problémov vyhráme," dodal 46-ročný Taribo West, ktorý počas kariéry nosil na hlave zelené stromčeky či iné extravagantné účesy.