Otvor okno: Rusi odovzdali cenu Brazílčanovi nevídaným spôsobom

Futbalistovi odovzdal kopačky dron.

11. apr 2020 o 19:52 Pavol Spál

BRATISLAVA. Futbalový Zenit Petrohrad využil dosť netradičnú, avšak funkčnú metódu ako odovzdať trofej pre najlepšieho hráča za mesiac marec.

Keďže vo svete zúri pandémia nového koronavírusu, tak bez priameho kontaktu.

„Práve som dostal správu, aby som otvoril okno,“ vraví Malcom vo videu. V tom momente ešte nevedel, aké prekvapenie ho čaká.

Dron vzápätí vletel do futbalistovho bytu.

Vystrašil aj mačku

Prekvapený Malcom zahúkal, bol v miernom šoku, robot zároveň vystrašil jeho mačku, ktorá tiež čakala pod oblokom.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/jnGWChUV5iY

„Je to možné?,“ opýtal sa po rusky Brazílčan. Dron odovzdal futbalistovi bielu kopačku na podstavci.

„Hej, je to krásne. Chcem sa poďakovať všetkým fanúšikom Zenitu za to, že za mňa hlasovali. Som veľmi šťastný. Zostaňte doma. Je to dôležité,“ dodáva Malcom.

Vlani ho ruský klub vykúpil z Barcelony za 40 miliónov eur.

Pocítil rasizmus

Už po pár dňoch sa zdalo, že v Rusku dlho nevydrží. Dôvodom bol rasizmus.

Podporovatelia petrohradského tímu sú známi tým, že sú proti tomu, aby vedenie Zenitu kupovalo do kádra hráčov tmavej pleti.

Fanúšikovia Zenitu v priebehu jedného zápasu rozvinuli transparent, na ktorom bolo napísané:

"Ďakujeme predstaviteľom nášho klubu za to, že zostali verní našim tradíciám."