V Himalájach sme liezli ako jediní. Boli sme aj v správach, vraví Slovák

Koronavírus zrušil sezónu aj horolezcom.

12. apr 2020 o 12:06 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Pred viac ako mesiacom odlietali do Nepálu s plánom pokúsiť sa o výstup na siedmu najvyššiu hora sveta Dhaulágirí (8167 m) novou cestou severozápadným hrebeňom.

Peter Hámor sa o ňu pokúšal už viackrát.

V roku 2017 sa o prvovýstup snažil spolu s Michalom Sabovčíkom, ale nemali čas ani vhodné podmienky a na vrchol vystúpili inou cestou.

Hámor to skúšal aj pred rokom. Mesiac bol pod Dhaulágirí spolu s Rumunom Colibasanum, no nemali šťastie na dobré počasie.

Tento rok mal Hámor v pláne ďalší pokus s Michalom Sabovčíkom a dvojicou rumunských horolezcov.

Namiesto výstupu karanténa

V týchto dňoch sa mali v Himalájach aklimatizovať, liezť v okolí osemtisícovky a pripravovať si výškové tábory.

Namiesto toho dvaja slovenskí horolezci aj so svojimi partnerkami trávili uplynulé dni v nútenej karanténe v Gabčíkove, keďže sa z Nepálu vrátili predčasne.

„Bolo to ako na vysokoškolskom internáte, strava však bola dobrá a personál bol veľmi ochotný. Chceme im poďakovať za starostlivosť,“ hovorí 33-ročný Michal Sabovčík.

„V priebehu dňa sme sa venovali veciam, ktoré väčšinou odkladáme. Triedili sme fotografie, čítali sme, trochu sme si zacvičili a sledovali filmy,“ opisuje.

V štátnych zariadeniach musia Slováci vracajúci sa zo zahraničia stráviť niekoľko dní, kým sa nepotvrdí, že nemajú koronavírus.

Hámorovi so Sabovčíkom hrozilo, že v karanténe strávia aj veľkonočné sviatky. Mali však šťastie.

Stihli ich otestovať a po negatívnom výsledku v sobotu na poludnie mohli všetci odísť domov.

Povolenia na výstupy stopli

Keď 7. marca odlietali do Nepálu, nič nenasvedčovalo tomu, že by mohli mať problémy s výstupom a museli sa vrátiť predčasne.

"Keď sme pricestovali do Nepálu, práve sa konal sviatok Happy Holi. Ulice boli plné ľudí, všetci sa zabávali a ohadzovali sa farbami. Vtedy sme ešte netušili ani to, že budeme mať problém dostať sa domov, nie to, že by sme mali problém s povolením na výstup,“ opisuje Sabovčík.

Nepál vtedy hlásil len jeden pozitívny prípad koronavírusu, na Slovensku boli tri. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa život v Himalájach mal zastaviť.

Slováci na treku v Himalájach. (zdroj: archív M. Sabovčíka)

Slováci strávili v Káthmandú dva dni, vyzdvihli si výbavu, ktorú mali uloženú v depozite, a odleteli do údolia Solo Khumbu.

Tam plánovali dva výstupy na šesťtisícové vrcholy.

„Prvý týždeň všetko prebiehalo normálne. Až potom sa začali objavovať správy, že Nepál prestal udeľovať víza, zatvára hranice a rušia sa medzinárodné lety do krajiny," hovorí Sabovčík.

„Navyše, Nepál aj Čína zastavili udeľovanie povolení na výstup - tzv. permitov - na kopce nad šesťtisíc metrov nad morom do konca apríla. My sme boli v tom čase pod Everestom,“ dopĺňa.

Liezli ako jediní

V tom čase sa na talianskej výskumnej stanici, kde mali Slováci základný tábor, hovorilo už len víruse.

Bolo zrejmé, že opatrenia sa budú sprísňovať.

Hámor so Sabovčíkom a jeho priateľkou ešte stihli vyliezť na Lobuche East (6119 m) a dostali sa aj do správ.

Dokonca nielen v Nepále, ale aj v zahraničí.