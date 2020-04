Nikdy na teba nezabudneme, znie z NHL. Smrť Cavea zasiahla aj velikánov

Hokejisti zverejňujú dojímavé odkazy.

12. apr 2020 o 11:57 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Kanadský hokejista Colby Cave v sobotu zomrel po náhlom krvácaní do mozgu. Dvadsaťpäťročný útočník hrával v NHL za Boston Bruins a Edmonton Oilers.

S talentovaným hráčom sa prostredníctvom sociálnych sietí rozlúčili okrem manželky Emily aj známi hokejisti či organizácie.

Manželka Emily

Môjmu najlepšiemu priateľovi a láske môjho života, Colbymu. Moje srdce je rozbité. Cítim množstvo fyzickej, psychickej a emocionálnej bolesti.

Keď premýšľam nad tým, že ťa už nikdy neuvidím, nikdy sa ťa nedotknem alebo ťa nebudem držať, je to neznesiteľné. Si a vždy budeš môj hrdina, to najviac, čo sa mi v živote mohlo stať.

Nikdy som nesnívala, že sa stanem vdovou už pred naším prvým výročím svadby. Hoci každá jedna bunka môjho tela je bez teba stratená, sľubujem, že ťa budem robiť hrdou.

Bol si môj najlepší priateľ, manžel, psí ocko a veľmi som si želala, aby som ťa videla ako otca dieťatka. Čoskoro sa uvidíme, Colb. Stretneme sa v nebi a pozdravíme sa bozkom.

Budeš so mnou na každom kroku. Nechcem prestať písať podobne, ako som ťa nechcela opustiť to ráno v nemocnici. Si moje všetko. A vždy budeš. Ďakujem, že teraz budeš najlepším strážnym anjelom.

Podobne, ako si ukončil svoj sľub, skončím jedným slovom aj ja - agapé.

Zdeno Chára, kapitán Boston Bruins

Colbyho manželke Emily, jeho rodičom i obom rodinám - som veľmi smutný a je mi ľúto vašej straty. Naše myšlienky a modlitby sú s vami v týchto ťažkých časoch.

Sme vďační za čas, ktorý sme strávili s takým výnimočným človekom, akým bol Colby. Bol to skvelý spoluhráč a priateľ, bude nám veľmi chýbať.

Gary Bettman, komisár NHL

Jeho život a hokejová kariéra, i keď príliš krátke, boli inšpiratívne a boli znakom toho najlepšieho z nášho športu. Colby bol neúnavný na ceste za svojím hokejovým snom.

Wayne Gretzky, legenda NHL

Janet a ja sme zdrvení z toho, že Colby odišiel. Bol to úžasný hokejista so svetlou budúcnosťou, no ešte lepší človek. Naše myšlienky a modlitby sú s jeho manželkou Emily a celou rodinou.

Sam Gagner, bývalý hráč Edmonton Oilers

Ničomu z toho nerozumiem. Čo viem, že Colby bude veľmi chýbať. Skvelý človek s vynikajúcim prístupom, ktorý priniesol na štadión každý deň úsmev. Najhlbšia sústrasť rodine. Je mi ľúto vašej straty.

Organizácia Edmonton Oilers

Nikdy nezabudneme na Colbyho posledný gól v NHL, keď ukázal obrovskú zručnosť pri tohtosezónnom veľkom víťazstve proti Pittsburghu.

Connor McDavid, kapitán Edmonton Oilers

Nedáva to žiadny zmysel. Mám ťažké srdce, keď sa to snažím pochopiť. Bol si úžasný človek a vždy si priniesol do kabíny a medzi ľudí toľko energie a pozitívnosti.

Budeš nám veľmi chýbať, Caver. Posielam všetku svoju lásku Emily a celej rodine Caveovcom v tomto náročnom období.

Organizácia Boston Bruins

Nikdy nezabudneme na tento úsmev.

David Pastrňák, hokejista Boston Bruins

Odpočívaj v pokoji, Caver. Sú to srdcervúce správy. Mal som šťastie, že som bol tvojím priateľom a spoluhráčom, vždy si mal pozitívny prístup a navždy si ťa zapamätám.