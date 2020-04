Jeho počin nemá obdoby. Rumun zdržiaval bizarným spôsobom

Žltú kartu za to nedostal.

17. apr 2020 o 10:00 Igor Dopirák

Tím športových reportérov a editorov denníka SME sa preto rozhodol potešiť fanúšikov výberom najlepších virálnych videí a fotografií, ktoré v uplynulých rokoch rozveselili, dojali alebo ohromili divákov na Slovensku či na celom svete.

BRATISLAVA. Rumunský klub FC Voluntari hral v máji 2018 jeden z najdôležitejších zápasov v sezóne.

Aby sa vyhol baráži o zotrvanie v súťaži, potreboval v predposlednom kole na vlastnom štadióne zdolať Concordiu.

Domáci boli pod tlakom, keďže okrem baráže im v tom čase stále hrozil aj priamy zostup do nižšej ligy.

Brankár Mihai Minca sa preto snažil urobiť maximum.

Približne pätnásť minút do konca duelu vyhrávalo Voluntari 2:1, keď Minca odkopával loptu od brány. Aby čo najviac zdržal hru, urobil to bizarným spôsobom.

Domáci gólman si položil loptu na čiaru, pomaly cúval, no v tom sa otočil a kráčal ďalej. Dostal sa až ku dverám vedúcim do šatní, pričom do nich napoly vstúpil.

Až potom sa rozbehol späť k lopte a poslal ju čo najďalej od svojej brány.

Jeho čin sa stal okamžite hitom internetu. Zaujímavosťou bolo, že mu zaň rozhodca neudelil žltú kartu.

Zápas sa napokon skončil remízou 2:2 a Voluntari smerovalo do baráže. V nej uspelo až po penaltovom rozstrele v odvetnom stretnutí a udržalo sa medzi elitou.