Stane sa Kane najdrahším futbalistom planéty? Tottenham ho chce poslať k rivalovi

Záujem oňho má aj Real Madrid.

12. apr 2020 o 20:37 TASR

LONDÝN. Predseda anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur Daniel Levy podľa britských médií chystá megaprestup útočníka Harryho Kanea do Manchester United.

Podľa The Mail on Sunday by prestupová suma mohla atakovať rekordných 200 miliónov libier (cca 228 miliónov eur).

Levy by týmto krokom mal zabezpečiť finančnú stabilitu Spurs v prípade, ak by sa nedohrala sezóna pre pandémiu koronavírusu. Tottenham tiež spláca vysokú pôžičku na svoj štadión.

Otázny je ale zdravotný stav kapitána anglickej reprezentácie, ktorý je po operácii. Tiež je otázne, či by United v dobe očakávanej ekonomickej koronakrízy mali k dispozícii takú vysokú sumu.

Sám anglický reprezentant už uviedol, že nevylučuje po sezóne opustiť Tottenham, hoci má do júna 2024 platnú zmluvu.

Záujem o 26-ročného kanoniera má aj Real Madrid.

Kane je odchovanec Tottenhamu, v Premier League si oblieka jeho dres od roku 2009. V tejto sezóne strelil 17 gólov v 25 zápasoch.