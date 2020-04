Saganov veľkolepý triumf si môžete pozrieť ešte raz. RTVS zverejní celý záznam

Ponuke dominuje hokejový Slovan.

12. apr 2020 o 21:07 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Verejnoprávna RTVS zverejnila prehľad športových záznamov, ktoré odvysiela budúci týždeň na Trojke.

Preteky či zápasy vysiela RTVS každú noc o 22.00 h, opakuje ich na druhý deň o 16.00 h.

Nový týždeň začne televízia záznamom cyklistickej klasiky Paríž - Roubaix z roku 2018, ktorú ovládol Slovák Peter Sagan.

Trojnásobný majster sveta v závere slávneho monumentu zdolal Švajčiara Silvana Dilliera.

Od utorka do nedele poteší RTVS najmä hokejových fanúšikov. Najprv ponúkne zostrih play off zo sezóny 2002/2003, nasledovať bude finálový zápas z ročníka 2003/2004 a program zavŕši štyrmi zápasmi z play off 2004/2005.