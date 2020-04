Roky nehovoril so Zidanom, vyfajčil 250 cigariet, Sagnol spomína na smolnú prehru

Francúzi vtedy tesne podľahli Talianom vo finále majstrovstiev sveta.

13. apr 2020 o 13:27 SITA

BRATISLAVA. Finálový súboj futbalových MS 2006 medzi Francúzskom a Talianskom sa nezabudnuteľne zapísal do športovej histórie.

V rozstrele zo značky pokutového kopu ako jediný zlyhal David Trezeguet, ale ešte o pamätnejší moment sa v predĺžení postaral Zinedine Zidane, ktorý hlavou knokautoval Marca Materazziho.

Hlavný rozhodca Horacio Elizondo z Argentíny mu udelil červenú kartu a aj preto Francúzi napokon prehrali. Obranca Willy Sagnol priznáva, že na svojho spoluhráča mal dlho ťažké srdce.



"Idete po zápase do šatne, prehrali ste a je tam chlap, ktorý hovorí a ospravedlňuje sa. Ale to nepočujete. Ste vo svojom svete, ponorení do hlbokého sklamania.

Vlastne som ani jeho ospravedlnenie prijať nechcel, ani s ním hovoriť. Musel som ísť do kúpeľne a vyfajčiť '250 cigariet' za desať minút," cituje bývalého hráča mníchovského Bayernu či Monaka aj špecializovaný web iSport.cz.



Okrem toho Willy Sagnol dodal, že s hviezdnym krajanom dlho nekomunikoval.

"Nehovorili sme spolu takmer dva roky. Až keď som sa v roku 2008 po majstrovstvách Európy ženil, povedala mi manželka, nech ho pozvem. Zavolal som mu, ale povedal mi, že na nočnú párty nemôže prísť. Potešilo ma však, že dorazil ráno a dali sme si spolu aperitív," dodal Sagnol.



Sklamanie dnes 43-ročného rodáka zo Saint-Étienne bolo po spomenutej finálovej prehre o to väčšie, že v roku 1998 nebol vo francúzskom tíme, ktorý sa v domácom prostredí tešil z titulu majstra sveta.

Paradoxne, hviezdou finále spred 22 rokov bol práve Zidane, ktorý po rohových kopoch dvakrát hlavičkoval do brazílskej siete. Francúzi vtedy obhajcu titulu zdolali 3:0.

Predmetný incident sa začína v čase 1:38 min.: