Vyhral vďaka zdrvujúcemu záveru, majster Európy zrejme príde o titul

Mal pozitívny test na zakázanú látku.

13. apr 2020 o 16:31 SITA

BRATISLAVA. Švédsky vytrvalec Robel Fsiha zrejme príde o titul majstra Európy 2019 v krose, ktorý si vlani v decembri vybojoval v Lisabone. Mal totiž pozitívny výsledok antidopingovej skúšky na zatiaľ nešpecifikovanú zakázanú látku.

O Švédovom pozitívnom A-teste informovali médiá už v marci, teraz sa objavila na verejnosti aj analýza jeho B-vzorky z odberu z minulého roka v novembri počas sústredenia v Etiópii.

Fsiha vyhral súťaž mužov na 10,225 km na ME v Lisabone vďaka zdrvujúcemu nástupu v záverečnom kole. Dosiahol čas 29:59 min a druhého Turka kenského pôvodu Arasa Kayu zdolal o jedenásť sekúnd.

"Počkáme si na výsledky vyšetrovania Švédskej antidopingovej agentúry,“ oznámili predstavitelia Fsihovho klubu Sparvgaen.

Mladý vytrvalec odmieta, že by vzal niečo zakázané. Pre denník Expressen vyhlásil, že užil len tabletku proti prechladnutiu.

Dvadsaťtriročný Fsiha, ktorý pochádza z Eritrey a do Švédska emigroval v roku 2013, sa do triumfu na ME v krose na medzinárodnej scéne veľmi nepresadil.

V roku 2018 bol na ME v krose až na 40. mieste, vlani v marci však bol na krosových MS sedemnásty, teda najlepší z Európanov.

Jeho osobné rekordy tiež nie sú úchvatné - 5000 m zabehol najlepšie za 13:49,97 min a 10 000 m za 28:59,62 min.