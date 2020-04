Pretekár z NASCAR si zavaril. Po virtuálnych pretekoch dostal tvrdý trest

Nedal si pozor na slovník.

13. apr 2020 o 21:51 TASR, Jerguš Radačovský

NEW YORK. Americký automobilový jazdec Kyle Larson dostal od vedenia série NASCAR dištanc na neurčito za rasizmus.

Nevhodný výraz použil počas nedeľňajšieho priameho prenosu z virtuálnych pretekov. Informovala o tom agentúra AP.

Američan si nedal pozor na slovník, myslel si, že ho pri komunikácii s kolegom nikto nepočuje. Opak bol však pravdou.

VIDEO: Kyle Larson si nedal pozor na slovník

Pretekár sa neskôr prostredníctvom svojho profilu na Twitteri vyjadril, že ho celá situácia mrzí.

"Chcem len povedať, že mi to je ľúto," povedal vo videu. "Včera som urobil chybu a povedal som slovo, ktoré by sa nikdy nemalo hovoriť. A na to nie je ospravedlnenie. Takto som nebol vychovaný. Je hrozné povedať to. Je mi veľmi ľúto mojej rodiny, priateľov, partnerov, komunity NASCAR a najmä afro-americkej komunity," pokračoval Larson.

"Chápem, že škoda je pravdepodobne nenahraditeľná a som si toho vedomý. Ale chcem, aby ste vedeli, že mi to je ľúto," dodal.

"NASCAR urobil z rozmanitosti a jej začlenenia prioritu a nebude tolerovať štýl jazyka, ktorý použil Kyle Larson počas nedeľňajších pretekov," uviedla organizácia vo vyhlásení.

Larson patrí medzi popredných pretekárov v sérii NASCAR, v ročníku 2019 skončil na celkovom 6. mieste a vyhral preteky v Drydene.