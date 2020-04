Vyriešil to až Macron. Tour de France nebude v riadnom termíne

Organizátori vraj majú plán B.

14. apr 2020 o 7:02 TASR

PARÍŽ. Cyklistickú Tour de France definitívne nebudú môcť zorganizovať v pôvodnom termíne.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok predĺžil celoštátnu karanténu pre pandémiu koronavírusu až do 11. mája a oznámil, že akcie s veľkým počtom ľudí sa budú môcť konať až od polovice júla.

Majú plán B

Len pred pár dňami prenikli do médií informácie, že organizátori majú plán B s novým termínom prestížneho podujatia.

Najslávnejšie cyklistické preteky na svete sú ohrozené pandémiou a hrozí im zrušenie.

Podľa agentúry Reuters a francúzskych a španielskych médií ju ale jej usporiadateľská agentúra ASO nechce zrušiť, ale presunúť na nový termín.

Do 15. mája sa má rozhodnúť o osude tohtoročných pretekov. Ako informoval portál Cycling News, tento termín stanovili ako konečný.

Reuters sa odvoláva na "tajný" e-mail, ktorý ASO rozoslala starostom miest, v ktorých sa začínajú, respektíve končia tohtoročné etapy s novým termínom.

Už 107. ročník sa mal pôvodne konať od 27. júna do 19. júla, nový dátum štartu by mohol byť 25. júla. Tour by sa vtedy začala v Nice a vyvrcholila by v Paríži 16. augusta.

V krajine zomrelo takmer 15-tisíc ľudí

Jedným z možných scenárov je aj ten, že by sa preteky konali bez účasti divákov. To ale riaditeľ súťaže Christian Prudhomme kategoricky odmietol.

Ak sa Tour tento rok neuskutoční, napodobní tak osud ďalších veľkých športových udalostí ako sú olympiáda, ME vo futbale či tenisový Wimbledon.

Francúzsko je jednou z najviac postihnutých krajín novým koronavírusom. V krajine evidovali v utorok ráno viac ako 137-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a takmer 15 000 úmrtí.

Celosvetovo je v 203 krajinách/územiach potvrdených už takmer 2 milióny prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 119 000 osôb.