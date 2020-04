Možno budem musieť ísť pracovať do supermarketu, vraví slovenská tenistka

Niektorých tenistov môže vyjsť vynútená prestávka draho.

14. apr 2020 o 17:29 Jana Sedláková

BRATISLAVA. Elitní hráči patria k najlepšie odmeňovaným športovcom. Ale čo tí ostatní?

Pandémia koronavírusu vyhnala aj tenistov z kurtov. Kým hráčom zo svetovej špičky nemusí spôsobiť výpadok časti sezóny zásadné finančné problémy, pre tenistov z nižších priečok na rebríčku to neplatí.

Terajšia kríza môže mať výrazný dosah aj na ich ďalšiu kariéru.

Tenis sa s určitosťou nebude hrať do 13. júla. Organizátori však už zrušili aj niekoľko podujatí po tomto termíne. Pre koronavírus sa tento rok neodohrá ani Wimbledon.

„Myslím si, že hráči od trojstého miesta, ktorí sa nezúčastňujú pravidelne na grandslamoch, si tenisom nemôžu zarobiť vôbec,“ hovorí pre SME Chantal Škamlová, víťazka štvorhry junioriek na Australian Open 2010.

V rebríčku WTA je na 571. mieste dvojhry, vo štvorhre jej patrí 290. priečka. V minulej sezóne bola slovenskou deblovou jednotkou.

Mimo top 100 sa tenisom ťažko uživia

„Aby hráči bez sponzorov mohli vôbec cestovať na turnaje, musia hrávať zahraničné ligy. Zarobené peniaze však väčšinou investujú späť do tenisu. Na normálny život neostáva takmer nič,“ približuje Škamlová.

Podobný názor má aj Tereza Mihalíková, 544. hráčka sveta vo dvojhre, juniorská víťazka Australian Open, vo štvorhre momentálne slovenská dvojka na 190. mieste.

„Hráčky z najlepšej stovky rebríčka sa dokážu tenisom uživiť aj bez stáleho príjmu. Hoci na 80. mieste to majú ťažšie ako tie do 50. miesta, no taktiež dostávajú podporu od WTA (Ženská tenisová asociácia - pozn. red.). My, čo sme už mimo, nemáme žiadnu podporu,“ hovorí Mihalíková.

„Myslím si, že hráči od dvojstovky nižšie majú už teraz vážne problémy s financiami,“ súhlasí aj Rebecca Šramková, 192. tenistka v dvojhre.

Gruzínka Sofia Shapatavová zorganizovala petíciu, v ktorej žiada Medzinárodnú tenisovú federáciu (ITF), aby hráčom finančne pomohla.

Pre CNN povedala, že pre hráčov z nižších miest rebríčka môže byť toto obdobie likvidačné. Petíciu podpísali aj viacerí slovenskí hráči.