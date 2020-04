Lacným vtipom ohrozil novinárov. Spoluhráč, ktorého nakazil, sa s ním nerozprával

Gobert cítil úzkosť a strach.

14. apr 2020 o 13:30 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/lYC6oQIAzbI

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Francúzsky basketbalista Rudy Gobert sa dvakrát po sebe stal najlepšie brániacim hráčom v NBA.

V roku 2020 si zahral aj v prestížnom Zápase hviezd, no pred vyše mesiacom sa dopustil incidentu, ktorý zanechá čiernu škvrnu na jeho športovej kariére.

V čase šíriaceho sa koronavírusu sa stal prvým nakazeným hráčom v NBA, pričom ešte niekoľko hodín predtým na túto tému žartoval.

Strach, úzkosť a rozpaky

Známa je situácia z tlačovej konferencie, kde sa Gobert dotýkal mikrofónov a diktafónov novinárov s cieľom urobiť si zábavu zo šírenia vírusu.

V tom čase už bol nakazený ochorením COVID-19, takže namiesto lacného vtipu ohrozil ostatných ľudí, ktorí sa s ním dostali do kontaktu.

Francúz, kvôli ktorému bola prerušená sezóna NBA, sa následne vyliečil a s odstupom času svoje konanie ľutuje.

"Od určenia mojej diagnózy som prekonal veľa emócií, najmä strach, úzkosť a rozpaky. Chcem sa verejne ospravedlniť ľuďom, ktorých som mohol ohroziť. V tom čase som netušil, že som nakazený," napísal na instagrame.

"Bol som nedbalý. Dúfam, že môj príbeh slúži ako varovanie a každý to berie vážne. Ďakujem vám za podporu a vyzývam všetkých, aby zostali v bezpečí a boli zdraví," dodal.

Mitchella poriadne nahneval

Gobert sa počas svojho ochorenia priznal, že na pár dní stratil chuť a čuch. Okrem toho nakazil svojho spoluhráča Donovana Mitchella.

Ten povedal, že mal na Francúza ťažké srdce a potreboval chvíľu na to, aby "vychladol".

V médiách sa následne objavili správy o rozvrátení priateľstva medzi spomenutými hráčmi a lídrami tímu Utah Jazz.

Gobert to však uviedol na pravú mieru.

"Je pravda, že sme spolu chvíľu nehovorili, ale pred pár dňami sme si to vyjasnili. Sme pripravení spoločne bojovať a skúsime pre tím získať titul. Vzťahy sú rôzne a nikdy nie sú dokonalé. Ani v manželstve. Zďaleka to nie je dokonalé ani medzi mnou a spoluhráčmi. Všetkým nám ide o spoločnú vec - o víťazstvá. Sme dospelí a urobíme všetko, čo je potrebné," povedal Gobert pre New York Post.