Futbalový tréner: Nevytvárajme z detí roboty. Rozvíjajme ich kreativitu

Za bežných okolností trénujú spoločne, navzájom súperia a hrajú rôzne hry. V súčasnosti si posielajú len videá a vidia sa maximálne cez obrazovky počítača.

Ako zvládajú mladí futbalisti FC Petržalka karanténu? "Chcem, aby boli každý deň aktívni a aby každý deň niečo urobili pre futbal,“ tvrdí tréner U11 ADAM KLANICA.

V rozhovore sa dočítate aj: akú úlohu zohrávajú pri plnení tréningových plánov rodičia?

čo najdôležitejšie by mladí futbalisti mali rozvíjať v tomto veku?

prečo hráčom netreba za chyby nadávať?

kedy tréner kričí na svojich zverencov?

mali by mať deti z tréningov iba radosť alebo musia zvládnuť aj nepopulárne cvičenia?

môže súčasný stav zabrzdiť deti v ich športovom vývoji?

Ako v súčasnosti trénujú vaši zverenci?

Tréningy som v tomto období rozdelil na tri časti. Prvá je povinná. Sú to domáce úlohy, ktoré dostávajú aj počas sezóny. Sú zamerané výlučne na prácu s loptou. Chlapci majú vždy dva týždne na to, aby splnili úlohy.

Máme vytvorenú spoločnú skupinu, kde mi posielajú videá, pýtajú sa, či to robia správne a navzájom medzi sebou komunikujeme. Po dvoch týždňoch mi pošlú finálne videá, kde by cvičenie s loptou malo vyzerať tak, ako si predstavujem. Druhou časťou tréningu je sila a kondícia, treťou regenerácia.

Ako chlapci v karanténe zvyšujú silu a kondíciu?

Zvyšné dve časti sú dobrovoľné, lebo si uvedomujem, že nie každý má rovnaké podmienky na trénovanie. Niektorí majú dom a záhradu, iní žijú v bytovke a majú k dispozícii malú izbu.

Počas bežných tréningov venujeme 95 percent času práci s loptou. Silu a kondíciu hráči naberú počas cvičení a hier. Teraz túto možnosť nemajú, a preto to musia nahradiť kondičnými a silovými cvičeniami. Sú nastavené tak, aby ich mohli robiť aj v izbe.

Ideálne však je, ak sú vonku, napríklad v lese alebo na lúke. Hráčom pripravím kruhový tréning s ôsmimi stanovišťami. Cvičia s vlastným telom, robia rýchle zmeny smerov či krátke šprinty. Niektorí to dodržiavajú, iní sa chodia bicyklovať alebo korčuľovať. Dôležité je, aby boli aktívni.

Treťou časťou je regenerácia. Aká je dôležitá pre jedenásťročných futbalistov?

V prípravkárskom veku zranenia prakticky nemali. Dostávajú sa však do veku, keď sa musia o seba začať starať. Natočil som im videá, aké strečingové cvičenia by mohli robiť. Pri každom im napíšem, čo tým naťahujú a prečo to robia, aby tomu rozumeli.

Niektorí tréneri bazírujú na strečingu pred tréningom i zápasom. Iní hovoria, že v detskom veku je zbytočný. Aký je váš názor?