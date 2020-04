Országh si našiel nový klub mimo Slovenska. Som plný očakávaní, vraví

Podpísal dvojročnú zmluvu.

14. apr 2020 o 17:15 TASR

LITVÍNOV. Vladimír Országh sa stal novým trénerom hokejistov Litvínova. S účastníkom českej extraligy podpísal slovenský kormidelník dvojročnú zmluvu. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Országh nahradí Kýhosa

"Som rád, že sa nám podarilo priviesť Vlada do Litvínova. Jeho trénerský vývoj dlho sledujem a ako tréner dokázal posunúť veľa slovenských a zahraničných hráčov na vyššiu úroveň.

Aj napriek mladému veku je to skúsený tréner, ktorý má skúsenosti s medzinárodným hokejom z KHL aj reprezentácie," uviedol športový riaditeľ litvínovského klubu Pavel Hynek.

Slovenský tréner nahradí Čecha Vladimíra Kýhosa, s ktorým klub nepredĺžil spoluprácu.

Realizačný tím si zloží podľa seba

Nový tréner dostane možnosť zložiť si realizačný tím podľa seba.

"Som plný očakávaní. Je to pre mňa prvý angažmán mimo Slovenska. Idem do klubu, ktorý má veľkú históriu a ktorý vychoval obrovské množstvo kvalitných hráčov i trénerov.

Idem do mesta, ktoré žije hokejom. Veľmi sa na to teším a dúfam, že pozdvihneme výsledky z nedávnych rokov a opäť sa dočkáme play off," poznamenal Országh pre klubovú stránku.

Hokejisti Litvínova boli po 52 odohraných zápasoch sezóny 2019/2020 na 12. mieste, v play off chýbali od roku 2017.

Začal v Banskej Bystrici

Országh začal trénerskú kariéru v roku 2010 v materskej Banskej Bystrici. Najskôr ako asistent, neskôr sa stal hlavným trénerom.

V sezóne 2014/2015 pôsobil ako asistent trénera v HC Slovan Bratislava, v ročníku 2018/2019 už bol jeho hlavný tréner. Medzitým absolvoval tri sezóny v Banskej Bystrici, ktorú doviedol k dvom majstrovským titulom.

Za sebou má aj pôsobenia v reprezentácii, v pozícii asistenta trénera sa zúčastnil na MS 2014, 2015 a 2018 a dvoch ZOH v rokoch 2014, 2018.