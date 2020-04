NHL je vo hviezdach. Hlavné je byť v bezpečí, tvrdí Tatar

Slovenský hokejista na novú zmluvu teraz nemyslí.

15. apr 2020 o 8:43 TASR

MONTREAL. Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa už úplne zotavil zo zranenia ramena, ktoré utrpel ešte pred prerušením NHL pre pandémiu koronavírusu.

Nútenú pauzu v lige trávi doma na Slovensku a v rozhovore pre zámorské médiá vyhlásil, že podpis novej zmluvy s Montrealom Canadiens nepovažuje momentálne za prioritu.

"Na prvom mieste je zdravie a bezpečnosť všetkých fanúšikov, zamestnancov klubov a hráčov," povedal 29-ročný Tatar.

Zmluva s Montrealom mu vyprší o rok a môže sa stať voľným hráčom.

Najlepší rok v kariére

Slovenský krídelník mal individuálne najlepšiu sezónu v kariére, prvýkrát v NHL pokoril 60-bodovú hranicu. V 68 zápasoch nazbieral 61 bodov za 22 gólov a 39 asistencií a bol najproduktívnejším hráčom v tíme.

Začiatkom marca sa zranil a do prerušenia súťaže 12. marca sa už na ľade neobjavil.

"Nebolo to nič vážne, mal som sa vrátiť v čase, keď ligu zastavili. Teraz som už úplne v poriadku a ak by sezóna pokračovala zajtra, mohol by som hrať," vysvetlil Tatar.

Slovenský útočník má v štatistikách o tri body viac ako v minulom ročníku, hoci odohral o dvanásť zápasov menej. Viac mu však záleží na postupe Montrealu do play off.

"Prioritou je tímový úspech," vyhlásil. Montreal však v čase prerušenia súťaže strácal na pozíciu zaručujúcu postup do bojov o Stanleyho pohár desať bodov.

Návrat je vo hviezdach

Tatar po vypuknutí pandémie zostal istý čas v Montreale, ale keď sa začali vo svete rušiť lety, rozhodol sa pre návrat na Slovensko a trénuje individuálne. Nevie odhadnúť, kedy sa NHL opäť rozbehne.

"Zatiaľ je to vo hviezdach. Podstatné je, aby sme v tom momente boli v dobrej forme. Hlavné teraz je zostať v bezpečí," uviedol Tatar.

Vedenie NHL odporučilo hokejistom izoláciu do 30. apríla. Súťaž prerušili 12. marca.

Podľa pôvodného harmonogramu sa mala 4. apríla skončiť základná časť. V hre je aj možnosť dohrať ročník v auguste alebo septembri.