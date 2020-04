Zobral si iba jednu tašku. Už mesiac strieda dvoje tepláky a tričká

Konrád si myslel, že pauza potrvá len pár dní.

15. apr 2020 o 11:02 TASR

OLOMOUC. Slovenský hokejový brankár Branislav Konrád sa ocitol v nezvyčajnej situácii.

Gólman Olomouca odišiel po prerušení predkola play off českej extraligy proti Zlínu (1:1 na zápasy) do rodnej Nitry. Predpokladal však, že sezóna sa čoskoro opäť rozbehne.

"V prvej chvíli existovala možnosť, že by sa predkolo mohlo dohrať. Dostali sme pár dní voľno a odišiel som na Slovensko s jednou taškou s vecami," priblížil 32-ročný brankár pre sport.cz.

"Potom však zavreli hranice a z pôvodne plánovaných štyroch dní som doma v Nitre už mesiac. Striedam tak dvoje tepláky, tričká a topánky. Viac toho doma nemám," opisuje Konrád.

Nevie odhadnúť, ako sa situácia s pandémiou koronavírusu vyvinie.

"Som s rodinou a zvládame to dobre. Bývame v dome, nie sme zavretí, máme to jednoduchšie. Uvidím, či začnem s prípravou individuálne tu, alebo sa dostaneme do Olomouca. To by bolo lepšie, lebo syn tam chodí do školy," naznačil.

"Zdravie je na prvom mieste. Ligu ukončili správne. Riziko bolo obrovské. Dúfam, že nová sezóna sa začne v termíne, ako má," doplnil.

V Olomouci pôsobí už päť rokov a verí, že s klubom dodrží zmluvu, ktorá mu platí ešte dva roky.

"Som tam aj s rodinou veľmi spokojný. Nemenil by som. Budem mať 33 rokov, KHL je pre mňa uzavretá záležitosť. Teším sa na ďalšie dva roky v Olomouci a možno pridám aj ďalšie. O tom je však teraz ťažké a najmä predčasné hovoriť," doplnil Konrád.