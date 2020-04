V Caroline sa tešia, že sa Liška nedohodol s Arizonou

O slovenského hokejistu sa zaujímajú kluby z NHL.

15. apr 2020 o 12:26 SITA

BRATISLAVA. Hoci má slovenský hokejový útočník Adam Liška len 20 rokov, v KHL odohral už viac než sto zápasov.

Aj v nasledujúcej sezóne bude hrať za Severstaľ Čerepovec, s klubom predĺžil zmluvu. Zaujímajú sa oňho však aj kluby z NHL.

"Konkrétnu zmluvu mi ponúkla Arizona, išlo o nováčikovský kontrakt. Chceli ma vidieť ďalší rok v AHL, čo je tiež kvalitná súťaž, ale v Čerepovci boli korektní. Nechcem, aby to vyzeralo, že som odmietol šancu na NHL. Skrátka som uprednostnil väčšiu dávku istoty, ktorú mi dáva známe prostredie," povedal Liška pre denník Šport.

V Čerepovci hral aj v tejto sezóne a patril k lídrom tímu.

"Pri tíme ostal tréner Andrej Razin, ktorý má vyššie právomoci, keďže sa stal aj generálnym manažérom. Ponúkli mi zmluvu v ťažkej situácii, keď pandémia koronavírusu všetko komplikuje. Tréner mi volal osobne, čo si vážim," uviedol Liška.

Chcel podpísať kontrakt s Arizonou s tým, že ďalšiu sezónu by odohral ešte v KHL. Napokon sa však obe strany nedohodli.

"Celkom sa tomu potešili v Caroline, že som to nakoniec nepodpísal s Arizonou. Odkázali mi, že sa prídu pozrieť na moje zápasy. Ostávame v kontakte," naznačil mladý útočník.

Čerstvou posilou Čerepovca je český útočník Jindřich Abdul, ktorý hral v tejto sezóne za Slovan Bratislava. Ruský klub mal záujem aj o ďalšieho Slováka Pavla Skalického, no ten napokon zamieriť do fínskeho Lukko Rauma.

V čase pandémie koronavírusu by Liška rád dokončil strednú školu, ale nebude to ľahké.

"Keďže sú školy zatvorené a zrušili nám písomné maturity, dúfam, že sa uskutočnia aspoň ústne. Nerád by som školu odkladal, chcel by som to už mať konečne z krku," dodal Liška.