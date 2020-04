Škriniar a ďalší majú problém. Hrozí im trojmesačná karanténa

Taliani chcú dohrať futbalovú sezónu.

15. apr 2020 o 13:06 TASR

RÍM. Pred opätovným rozbehnutím talianskej Serie A by mali futbalisti, realizačné tímy aj kluboví zamestnanci stráviť až tri mesiace v prísnej karanténe.

Takéto odporúčanie dostala Talianska futbalová federácia (FIGC) od svojej lekárskej komisie.

Týkalo by sa to aj viacerých slovenských hráčov - vrátane reprezentantov Milana Škriniara, Denisa Vavra, Juraja Kucku či Nikolasa Špaleka, ktorí pôsobia v talianskych kluboch.

FIGC chce od konca apríla začať s testovaním hráčov na ochorenie Covid-19. Má ísť o jedno z opatrení, ako vytvoriť podmienky na obnovenie profesionálnych súťaží. Federácia dúfa, že tréningový proces by mohol odštartovať 3. mája.

"Náš cieľ je dohrať sezónu," vyhlásil šéf federácie Gabriele Gravina pre Sky Italia. Pripustil, že stretnutia Serie A sa budú hrať aj v letných mesiacoch.

Trojmesačná karanténa by sa týkala asi 70 ľudí z každého klubu, ktorí by museli byť odstrihnutí od okolitého sveta. Bývali by v tréningových strediskách, zápasy by sa hrali bez divákov.

Kluby si to však nevedia predstaviť. Prekážkou je aj to, že iba polovica účastníkov Serie A disponuje strediskami, v ktorých by sa o hráčov vedeli postarať.

Podľa zástupcu ministra zdravotníctva Pierpaola Sileriho je za súčasných podmienok reštart Serie A nemožný.

"Je nerealistické si myslieť, že sa môže opäť hrať, keď epidémia stále pokračuje," vyhlásil.

Taliansko hlási najviac úmrtí na Covid-19 v Európe, ochoreniu tam podľahlo už viac ako 21-tisíc ľudí.