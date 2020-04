Sagan na Okolo Slovenska? Ešte to nie je stratené, vraví Privara

Organizátori zvažujú presun na október.

15. apr 2020 o 18:05 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Cyklistická sezóna patrí v športe medzi najdlhšie. Jazdí sa od januára do konca októbra a každý mesiac má svoje ťaháky.

Sledované a prestížne podujatia.

Keďže koronavírus aktuálne uzamkol všetok šport, pokúšajú sa organizátori natlačiť svoje podujatia na jeseň.

Aby boli čo najďalej od súčasnej pandémie.

Správu Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), že Tour de France odštartuje 29. augusta a vyvrcholí 20. septembra, prijali mnohé tímy aj samotní cyklisti s úľavou.

„Je to skvelá správa. Som veľmi rád, že konečne máme nejaký kalendár,“ reagoval francúzsky cyklista Julian Alaphilippe.

„Je dobré, že máme potvrdený termín Tour. Je to celkom neskoro, ale organizátori aj UCI chceli mať istotu, čo nás teší,“ hovorí šéf tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk.

Na Tour sa mal tento rok opäť predstaviť aj Peter Sagan. Od roku 2012 na nej ani raz nechýbal.

Presun termínu na september však skomplikoval plány organizátorom pretekov Okolo Slovenska.

„Bolo našou prioritou pritiahnuť Petra Sagana, a teraz, keď sme to mali dohodnuté, nám to niekto komplikuje. Ale chceme sa o to ešte pokúsiť,“ hovorí šéf Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

Sagan stále môže prísť

Pôvodným Saganovým plánom bolo v tomto roku absolvovať náročné double – májové Giro d'Italia a následne na prelome júna a júla štartovať na Tour.

Na talianskej Grand Tour to mala byť jeho premiéra.

V novom kalendári však bude medzi oboma podujatiami oveľa kratšia pauza. Zrejme necelé dva týždne.

„Myslím si, že za týchto okolností by to bolo pre Peťa neúnosné a nebude štartovať na oboch. Priestor na regeneráciu je veľmi malý. Preto sme hneď dnes začali riešiť prvé kroky a chceme zistiť, čo Peter Sagan uprednostní,“ vraví Privara.

Verí, že je možnosť, aby trojnásobný majster sveta po prvý raz štartoval na Okolo Slovenska.