Taký tvrdý tréning ako Šatan by dnešná mládež nevydržala, tvrdí vicemajster sveta

V máji to bude už 20 rokov, čo hokejisti Slovenska získali v Petrohrade historicky prvú medailu na majstrovstvách sveta.

Útočník ĽUBOMÍR HURTAJ skóroval v osemfinálovej skupine v zápase proti Kanade. V semifinále proti Fínsku asistoval pri prvom góle Jána Pardavého. Dnes je Hurtaj trénerom v prvoligových Topoľčanoch.

V rozhovore sa dozviete aj: čo si myslí o názoroch Borisa Valábika na trénera Jána Filca

ako sa hráči pred finále proti Česku zbytočne rozptyľovali

prečo mali hráči český komplex a ako sa prejavoval

či boli Šatan a Višňovský výnimoční už medzi žiakmi

na akej úrovni funguje hokej v Topoľčanoch a ako naň vplýva koronakríza

prečo Topoľčany nikdy nepostúpili do extraligy, hoci v nich vyrástlo niekoľko majstrov sveta

či sa môže hokejista Hurtajovho formátu zabezpečiť na celý život

Kapitánom a najlepším strelcom vicemajstrov sveta z Petrohradu bol Miroslav Šatan, dnes šéf slovenského hokeja. Bol skutočne takým lídrom, ako sa o ňom hovorí?

Najmä mal auru. Už keď prišiel, bolo cítiť, že je to Šatan. Bez toho, aby povedal jediné slovo. Hral na najvyššej úrovni už niekoľko rokov a patril medzi najlepších strelcov. Už na olympiáde v Lillehammeri 1994 dal najviac gólov. Na tréningu či v zápase bol vždy stopercentne pripravený. Mal príkladnú životosprávu. Veľa toho síce nenarozprával, ale bolo ho vidno.

Medailové úspechy sa búrlivo oslavovali. Je pravda, že Šatan si nedal ani pohárik šampanského?

Neviem, či Miro vôbec niekedy v živote alkohol vyskúšal. Viem, že prípitok so šampanským mal v ruke, ale či ho vypil? Neviem. Ja som ho nestrážil. Skôr si však myslím, že si nedal.

Poznáte s výnimkou Šatana ešte hokejistu, ktorý ani vo výnimočných situáciách nepil alkohol?

Nepoznám veľa hokejistov, ktorí by si nedali. Možno ešte Zdeno Chára patrí do tejto skupiny. Neviem, či si dá so ženou doma pohár šampanského. Do detailu ho nepoznám.

Na svetovom šampionáte 2000 zažil práve Chára premiéru v reprezentácii. Aký na vás urobil prvý dojem?

Bol absolútny profesionál. Mal vtedy 22 rokov a prišiel z NHL. Nebolo o ňom príliš počuť. Nereptal. Nepredvádzal sa, nevystatoval sa. Bol veľmi skromný. Jedna vec sa mi však na ňom veľmi páčila.