Všetci riešia vírus, ale koľko ľudí umrie od hladu? (rozhovor)

Má svojské názory, ale tvrdí, že nepotrebuje ísť za každú cenu s davom. Tréner slovenského chodca Mateja Tótha hovorí otvorene o dopingu, kontroverzných rozhodnutiach Svetovej atletiky i o koronavíruse.

"Niekedy sa obávam o to, že ľudia už strácajú zdravý rozum, sebakontrolu a len sucho prijímajú všetko, čo sa im servíruje," vraví atletický tréner MATEJ SPIŠIAK.

Hovoríte o sebe, že ste rebel. Ako vnímate súčasnú koronakrízu?

Ak mám na niečo názor, tak ho vždy poviem. V súčasnosti, keď má človek iný názor ako ten, ktorý je mainstreamom preferovaný alebo vnucovaný ako správny, tak je to zlé.

Rešpektujem, že koronavírus je tu a že spôsobuje veľké problémy, ale nejdem sa z toho zblázniť. Snažím sa žiť čo najviac normálne, ako to len ide. Nechcem to vôbec zľahčovať, nejde o žiadnu rebéliu, ale skôr sa snažím nepodliehať chaosu, ktorý je momentálne okolo nás.

Čoho sa najviac obávate?

Snažím sa to filtrovať a neriešiť viac, ako je nutné. Mne sa až tak výrazne život nezmenil. Tréningy relatívne fungujú a okrem toho mám dosť inej práce a záujmov. Nesedím doma v depresiách.

V rozhovore sa dozviete aj: prečo neverí politikom,

či si myslí, že správy o víruse sú pravdivé,

čo si myslí o šampionáte v Katare,

či sa podľa neho berie doping iba v Rusku,

má Matej Tóth okrem fanúšikov aj neprajníkov?

Niekedy sa obávam o to, že ľudia už strácajú zdravý rozum, sebakontrolu a len sucho prijímajú všetko, čo sa im servíruje bez toho, aby si informácie overili. Takisto sa obávam, aké to bude mať ekonomické a sociálne dosahy do budúcnosti. To môže byť nakoniec väčší problém ako počet nakazených.

Nepozeráte teraz televíziu a nečítate médiá. Prečo ste sa tak rozhodli?

Televízie ani noviny nesledujem, pretože nemienim podporovať časté ohlupovanie, či sa už týka koronavírusu, ale aj všeobecne obsahu a kvality toho, čo ponúkajú.