O olympiádu bez Cháru či Haláka? V Amerike chcú hrať bez fanúšikov

16. apr 2020 o 11:23 sme.sk

LOS ANGELES. Krajina má najviac nakazených koronavírusom na svete, chorobe Covid-19 podľahlo v USA už takmer 30-tisíc ľudí a americký prezident Donald Trump hovorí, že už ho nebaví sledovať štrnásť rokov staré záznamy bejzbalových zápasov.

Trump v stredu opäť debatoval so šéfmi najväčších severoamerických súťaží o možnosti opäť rozbehnúť ich biznis, v ktorom sa točia miliardy dolárov.

Komisár NHL Gary Bettman odhaduje, že zámorská hokejová súťaž by sa opäť mohla rozbehnúť v letných mesiacoch.

V lete hrajú Slováci o olympiádu

"Zvažujeme rôzne alternatívy a urobíme čokoľvek, čo bude možné, aby sme súťaž dohrali pri zachovaní férových podmienok pre všetkých," povedal Bettman v rozhovore pre Fox Business Network.

Hokejisti súperili v NHL o body naposledy 12. marca, do konca základnej časti zostáva odohrať jednotlivým tímom od jedenásť po štrnásť zápasov.

Hráčom z Európy povolili kluby návrat domov, čo mnohí aj využili a pripravujú sa individuálne.

Ak by sa naplnili zámery šéfa NHL, mohlo by to skomplikovať situáciu slovenskej hokejovej reprezentácii. Na koniec augusta je totiž naplánovaný turnaj olympijskej kvalifikácie.

O účasť na ZOH 2022 bude Slovensko súperiť v Bratislave proti Poľsku, Rakúsku a Bielorusku. Tréner Craig Ramsay počíta aj s hráčmi z NHL, keďže v tom čase sa profiliga zvyčajne nehrá.

Bez fanúšikov a pod dozorom

K možnému štartu či obnoveniu severoamerických športových súťaží sa vyjadril aj hlavný americký epidemiológ Anthony Fauci.

Podľa neho by sa mohlo hrať už o niekoľko týždňov, ale bez fanúšikov na tribúnach a pri dodržiavaní prísnych hygienických opatrení.

„Existuje spôsob, ako to urobiť. Na štadión sa nedostane nikto okrem aktérov a nevyhnutného personálu. Ubytujte hráčov vo veľkých hoteloch, kdekoľvek chcete hrať a sledujte ich zdravotný stav. Nechajte ich otestovať každý týždeň a ubezpečte sa, že ste minimalizovali riziko, aby sa vzájomne nakazili či infikovali svoju rodinu. A nechajte ich hrať,“ povedal Fauci pre portál Snapchat.

Predstavitelia basketbalovej NBA už pracujú s plánom, že by sa v upravenom formáte dohral aktuálny ročník v Las Vegas alebo na Bahamách.

Golfová PGA zasa zvažuje možnosť pokračovať bez divákov už 11. júna turnajom v texaskom Fort Worth.