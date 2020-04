Česi sa zamerali na Slovákov. Chcú získať troch hráčov Slovana a jedného Košičana

Podrobnosti budú známe v máji.

16. apr 2020 o 16:45 TASR

PRAHA. Kariéry slovenských hokejistov Tomáša Ziga, Radovana Bondru či Patrika Kocha by mohli pokračovať v najvyššej českej súťaži.

Záujem tamojších klubov tlmočil pre web hokej.cz hráčsky agent Vladimír Vůjtek mladší, ktorý hráčov zastupuje.

Všetci traja už majú skúsenosti s hokejom v Česku, v extralige sa ale výraznejšie nepresadili. Koch absolvoval v Komete Brno mládežnícke sezóny, za klub nastúpil aj na osem zápasov v najvyššej súťaži, ale bez stabilného miesta v kádri.

V roku 2016 zamieril do HC Košice, zahral si aj na MS 2019 a podľa Vůjtekových slov mieri späť za rieku Moravu. "Rokujeme s niektorými záujemcami z Česka," priznal agent na adresu 23-ročného obrancu.

Tomáš Zigo zamieril do Česka pred sezónou 2017/2018. Jeho pôsobenie v Hradci Králové ovplyvnili zdravotné problémy a po roku sa vrátil späť do Banskej Bystrice.

V sezóne 2019/2020 si vytvoril osobné maximum, v 51 zápasoch získal 49 kanadských bodov (27 gólov, 22 asistencií) a bol oporou Slovana Bratislava.

Do Česka by mohol zamieriť spoločne so spoluhráčom zo Slovana Radovanom Bondrom, ktorý si v 54 stretnutiach pripísal 32 bodov (13+19) a zaujal aj 24 kladnými bodmi v hodnotení +/-.

Pred sezónou neuspel na skúške v Pardubiciach, v Slovane však zažil úspešnejšie obdobie. "Obaja mali veľmi vydarenú sezónu. V obrane Slovana zahral dobre Patrik Bačik, aj o ňom české kluby vedia," poznamenal Vůjtek, no nebol konkrétnejší.

"Rokovania ešte nie sú uzavreté a oficiálne je možné to komentovať najskôr 1. mája. Predpokladám však, že títo slovenskí hráči by mohli odísť do českej extraligy."