Ľudia v Amerike prichádzajú o prácu a majú obavy, vraví slovenská golfistka

Rozhovor pre SME: Od malička sa venovala tenisu, no v tínedžerskom veku jej učaroval golf. Na univerzite v Amerike sa jej podarilo svoj talent rozvíjať. Dnes je Aneta Abrahámová zrejme najlepšou slovenskou golfistkou. Jej snom je zahrať si na najvyššom ženskom okruhu LPGA. V čase krízy spôsobenej koronavírusom sa pripravuje na Floride, kde zostali golfové ihriská naďalej otvorené.

Teraz ste v Amerike na Floride. Aká je tam situácia?

V každom americkom štáte je to iné. Na Floride je to trochu voľnejšie v porovnaní s Kaliforniou alebo New Yorkom. Sú uzavreté reštaurácie, hotely aj niektoré obchody. Ľudia môžu ísť na prechádzku, no ulice sú skôr prázdne.

Život je pokojnejší. V piatok v Jacksonville otvorili pláže ráno a večer. Rúška nie sú povinné. Ľudia to skôr berú tak, že keď ich je nedostatok, mali by ich mať predovšetkým zdravotníci. Ak ste vonku, môže vás zastaviť policajt a legitimovať vás. Ak nebývate v blízkosti, môžete dostať pokutu.

Polícia aj reálne kontroluje takto ľudí?

Ja som v mestečku Jacksonville na severe Floridy. Na uliciach je viac hliadok, ako bolo v minulosti. Mňa však zatiaľ nikto nezastavil. Na juhu Floridy majú striktnejšie pravidlá. Tam dokonca aj uzavreli golfové ihriská.

A u vás ich neuzavreli?

Tu u nás je golf v kategórii essential activity, teda nevyhnutná aktivita. Ihriská zostali otvorené. Chodievam pravidelne trénovať, hoci aj tam prijali prísnejšie pravidlá.

Čo je najväčšia zmena v porovnaní s obdobím pred pandémiou?

Keď som koncom marca cestovala do Louisiany na prvý turnaj na okruhu WAPT, nikoho tu koronavírus netrápil. Lenže práve vtedy sa začalo objavovať viac pozitívnych prípadov a zrazu začali aj najväčšie športové súťaže ako NHL, NBA, NFL rušiť zápasy. Bolo to zvláštne. Nám takisto zrušili turnaj a musela som sa vrátiť do Jacksonvillu.

Chránia sa ľudia rúškami?

Čo sa v rozhovore dozviete Ako vyzerá deň golfistu na Floride počas pandémie koronavírusu?

Ako sa z tenistky stane golfistka?

Aké sú prémie pre golfistov na turnajoch?

Prečo je pre hráča dôležitý nosič palíc a kto si ho môže dovoliť?

Aké náročné je trafiť jamku na jeden úder?

A prečo musia golfisti myslieť aj na kondíciu a pravidelne cvičia?

Najskôr ich nebolo toľko, za posledný týždeň som videla, že ich nosí viac ľudí. Aj v obchodoch začali obmedzovať počet ľudí, ktorí môžu byť v jednom momente v predajni a ľudia dodržujú medzi sebou odstupy. Pri pokladnici sú na zemi značky vo vzdialenosti šesť stôp, čo je asi 1,8 metra.

A začína byť problém zohnať niektoré potraviny ako vajíčka, múku alebo napríklad toaletný papier. Ľudia si začali robiť zásoby. V mojom okolí je asi 20 obchodov. Regály nie sú prázdne, ale pri niektorých potravinách už máte problém.

Stalo sa vám, že ste niečo nezohnali?

Dnes múku a podobné je to s toaletným papierom. Z toho si robia ľudia už žarty. A ak idete na nákup poobede, nedostanete už vajíčka.

Neuvažovali ste nad návratom na Slovensko, keď sa situácia v Amerike zhoršila?

Keď som bola v Louisiane a zrušili nám turnaj, volala som rodičom na Slovensko, čo mám robiť. V tom momente som vedela len to, že nám zrušili turnaje do konca mesiaca. Zvažovala som návrat na Slovensko za rodinou.

Lenže veľké letecké spoločnosti začali rušiť lety do Európy a potom som sa dozvedela, že hoci zrušili aj turnaje plánované na apríl a máj, tak golfové ihriská zostanú otvorené. Tak som sa rozhodla radšej zostať, keďže tu môžem trénovať, kým na Slovensku by to nebolo možné a ešte by som musela ísť aj povinne do karantény na dva týždne.

Koronavírus zrejme medzi ľuďmi vyvolal aj iné obavy. Za posledné týždne podľa FBI rekordne stúpol v Amerike predaj zbraní. V marci sa vraj predalo až dva milióny kusov. Neznepokojilo vás to?