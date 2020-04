Tóth má štart na olympiáde takmer istý. Musí sa len rozhodnúť

Miestenku by mohol mať aj trojskokan Veszelka.

17. apr 2020 o 10:32 SITA

BRATISLAVA. Ak sa elitný slovenský chodec Matej Tóth rozhodne pokračovať v kariére a bojovať o miestenku na budúcoročné OH 2020 v japonskom Tokiu, teoreticky už nebude potrebovať splnenie limitu 3:50:00 h na 50 km.

Ako informuje Slovenský atletický zväz (SAZ) na oficiálnej stránke, do Tokia by sa úradujúci olympijský šampión z Ria de Janeiro 2016 mohol dostať prostredníctvom svetového rebríčka. Do neho sa Tóthovi bude rátať výkon z majstrovstiev Európy v Berlíne 2018.

"Do rebríčka sa počítajú aj body z posledného kontinentálneho šampionátu, hoci nemusí spadať do 12, resp. 18-mesačného obdobia, z ktorého sa berú jednotlivé výkony," referuje SAZ.

Rebríčky zmrazili

"Táto novinka pomôže v kvalifikačnom procese na OH v Tokiu najmä Matejovi Tóthovi. Teoreticky už nepotrebuje splniť limit 3:50:00 h na 50 km, ale stačí mu zájsť kvalitnú dvadsiatku, ktorá sa mu bude do renkingu počítať súčasne s 2. miestom a časom 3:47:27 h na 50 km na ME v 2018 v Berlíne," vyjadril sa šéftréner SAZ Martin Pupiš.

Matej Tóth po nedávnom odklade OH v Tokiu z roku 2020 na leto 2021 uviedol, že sa ešte definitívne nerozhodol, či si o rok predĺži kariéru.

Trojskokan Tomáš Veszelka.





V roku 2020 by sa mali konať ME v Paríži, no Svetová atletika (WA) "zmrazila" svetové rebríčky na termín medzi 6. 4. do 30. 11. 2020. Uvedený systém by mohol pomôcť aj trojskokanovi Tomášovi Veszelkovi, ktorý na ME 2018 skončil na 8. mieste výkonom 16,48 m.



"Odpovede na naše otázky zo Svetovej atletiky ma utvrdili v tom, že jej rozhodnutie zrejme nebolo celkom pripravené a neboli zvážené ani obmedzenia vyplývajúce z pravidiel pre tvorbu renkingu. Osobne dodnes nerozumiem ani tomu, ako predstavitelia WA prišli na to, že koronakríza sa skončí 30. 11. 2020 a nie skôr či neskôr, keďže v čase vrcholiacej pandémie vo svete určili presný termín, viac ako pol roka vopred," cituje Pupiša atletika.sk

"Mrzí ma aj to, že Svetová atletika výrazne modifikovala pravidlá tvorby rebríčkov, no bez toho, aby národné federácie upovedomila o najzávažnejších zmenách, ktoré majú výrazný vplyv na umiestenie v renkingu."

Problém majú aj halové MS

Jasno zatiaľ nie je ani v kvalifikačnom systéme na halové MS 2021 v Nan-ťingu. Svetový halový šampionát sa mal pôvodne konať v jari 2020.

"Pritom šampionát preložili na nový termín už pred viac ako dvoma mesiacmi a do halových MS je už menej ako 11 mesiacov. Odpovede od Svetovej atletiky nie sú úplne také, ako by sme si predstavovali, ale aspoň vieme, na čom sme. Verím, že tieto informácie budú definitívne a nie ako to bolo vlani, keď okolo kvalifikácie prekážkarky na 100 m Stanislavy Škvarkovej na MS v Dauhe vládol poriadny chaos. Priestoru na zracionalizovanie uvedených informácií je ešte dostatok, ale teraz je dôležité, aby všetci vedeli, na čom z pohľadu kvalifikačného systému sú,“ dodal Pupiš.