Sagan by mohol ísť klasiky už pred Tour de France

Miláno - San Remo by sa malo konať 9. augusta.

17. apr 2020 o 15:12 SITA

BRATISLAVA. Iba dva dni po zverejnení finálneho dátumu tohtoročnej Tour de France (29. 8. - 20. 9.) vypracovali belgické médiá aj rozšírenú podobu cyklistického kalendára v roku 2020.

Podľa neho by sezóna prerušená vinou pandémie koronavírusu bola v závere poriadne nabitá udalosťami.

Dôležité monumentálne klasiky by sa podľa tohto návrhu konali v auguste a októbri, ďalšie podujatia Grand Tour - Giro d´Italia a Vuelta by sa presunuli na október s tým, že sa špekuluje, že by mali len 18 etáp.

Dve klasiky už pred Tour

Belgičania tvrdia, že najdlhšie jednorazové preteky v kalendári Miláno - San Remo by sa mohli uskutočniť 9. augusta a už o týždeň neskôr by nasledovala kráľovná klasík Paríž-Roubaix.

Zostávajúce tri monumenty by prišli na rad až po Tour de France a majstrovstvách sveta (20.- 27. 9.) v októbri. Najskôr by sa konalo Okolo Flámska (11.10.), ktoré je pre Petra Sagana jeden z cieľov.

Nasledovali by Liége-Bastogne-Liége (18.10.) a Okolo Lombardska (31.10.). Nepríjemnou správou je, že tieto klasiky by sa konali počas termínu, kedy je predbežne plánované Giro d´Italia.

Podľa správy denníka Het Nieuwsblad ďalšie veľké jednorazovky ako Gent-Wevelgem ešte len čakajú na svoje zaradenie do posunutého kalendára cyklistického roka. Je však šanca, že sa tam dostanú.



"Všetko je to ešte len predbežné a neúplné. Máme aj iné možnosti v závere sezóny a budeme s nimi pracovať. Ja osobne nemám problém s 11. októbrom, musíme si však uvedomiť, že kalendár bude mimoriadne nabitý. Niektoré klasiky sa budú musieť konať aj počas pretekov Grand Tour," uviedol šéf pretekov Okolo Flámska Tomas van den Spiegel pre televíziu Sporza.

Peter Sagan sa zatiaľ nevyjadril, čo by boli jeho priority v prípadnej skrátenej sezóne. V októbrovom termíne by si musel vybrať medzi Girom a Okolo Flámska.

Skrátené Giro odmietajú

Organizátori Gira navyše priznali, že sú pod tlakom na skrátenie podujatia. To však riaditeľ pretekov Mauro Vegni aj Paolo Bellino z organizačného tímu odmietli.

"Máme tri ciele - zorganizovať Giro, udržať ho v pôvodnej trojtýždňovej podobe a okrem toho uskutočniť všetky preteky z nášho portfólia. Reči o skrátení Gira mi pripomínajú nedostatok rešpektu nielen voči našim pretekom, ale aj celému Taliansku. Také niečo nebude možné," uviedol Paolo Bellino zo spoločnosti RCS Sport.



Gazzetta však píše, že kratšie by mala byť Vuelta, keďźe prvé tri etapy v Holandsku sa zrejme neuskutočnia. Španielska Grand Tour by tak mohla mať 18 etáp.