Bol závislý od sexu a jedla. Keď prišiel do Realu, mal desať kíl nadváhu

Podľa Raúla mohol byť hrdinom.

17. apr 2020 o 17:27 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Bol to futbalový umelec s dušou rebela. V mladosti mal namierené medzi legendy.

V rokoch 2001 a 2003 bol najlepším mladým hráčom v Taliansku. V AS Rím vytvoril údernú dvojicu so slávnym Francescom Tottim. Neskôr prestúpil do Realu Madrid.

Futbalové schopnosti Antonia Cassana boli geniálne. Niekedy to však nestačí.

„Nevyužil som ani polovicu svojho potenciálu. Nikto nie je ako ja,“ priznal v minulosti pre taliansky denník Gazzetta dello Sport.

V Reale mal desaťkilovú nadváhu

Drahokam z Bari, ako ho ľudia prezývali, sa napokon preslávil sexuálnymi aférami a roztržkami s trénermi, rozhodcami či spoluhráčmi.

Jeho správanie bolo nekontrolovateľné. Cassano vo svojej autobiografii priznal, že bol závislý od dvoch vecí – sexu a jedla.

Raz deň pred zápasom proti Juventusu Turín ukradol kľúče od tréningového centra.