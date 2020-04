Mala záujem o Magoniho. Vlhovej súperka Holdenerová má nového trénera

Švajčiarka nebola spokojná so sezónou.

17. apr 2020 o 15:57 SITA

BRATISLAVA. Švajčiarsku lyžiarku Wendy Holdenerovú bude trénovať Rakúšan Klaus Mayrhofer. V hre bol istý čas aj taliansky tréner Livio Magoni, ktorý však dal prednosť pokračovaniu spolupráce so Slovenkou Petrou Vlhovou.

Dvojnásobná majsterka sveta v alpskej kombinácii Holdenerová súrne zháňala nového trénera, keďže po minulej sezóne ukončila po ôsmich rokoch spoluprácu s Wernerom Zurbuchenom.

"Mali sme spolu so Švajčiarskou lyžiarskou federáciou niekoľko možností. Nakoniec sme sa rozhodli pre Mayrhofera. Je to super typ, bude pasovať do tímu. Mám také šteklenie v bruchu, že je to dobrá voľba," vravela 26-ročná Švajčiarka, cituje ju web denníka Blick.

Súvisiaci článok Čo povedal Magoni o Vlhovej? Na Shiffrinovú potrebuje desať rokov Čítajte

Štyridsaťsedemročný Mayrhofer v minulosti päť rokov trénoval aj českú slalomárku Šárku Strachovú, ktorá už ukončila kariéru. V roku 2015 ju v americkom Beaver Creeku priviedol k bronzu na majstrovstvách sveta.

"Wendy poznám už dosť dlho. Je odhodlaná a cieľavedomá. Páči sa mi spolupráca s ľuďmi, ktorí sa neboja tvrdo drieť," uviedol Mayrhofer.

Holdenerová je dlhodobo súperka Petry Vlhovej v technických disciplínach zjazdového lyžovania.

Švajčiarka nebola spokojná so šiestou priečkou v celkovom hodnotení sezóny Svetového pohára 2019/2020. V hodnotení slalomu skončila štvrtá a v konečnom poradí obrovského slalomu šiesta.

V týchto dvoch svojich hlavných disciplínach zatiaľ nikdy nebola víťazkou pretekov vo Svetovom pohári.