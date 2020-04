Jeho odkaz prežije naveky. Anglický majster sveta vo futbale zomrel na koronavírus

Úspechy dosiahol aj na klubovej scéne.

17. apr 2020 o 16:10 TASR

LONDÝN. Bývalý anglický futbalista Norman Hunter zomrel v piatok vo veku 76 rokov po tom, ako mal pozitívny test na nový koronavírus.

Napriek úsiliu zdravotníkov svoj boj o život prehral. Informoval o tom oficiálny web Leedsu United, v drese ktorého strávil Hunter štrnásť rokov.

Počas nich dvakrát získal ligový titul.

Majstra sveta z roku 1966 hospitalizovali po pozitívnom teste na koronavírus 10. apríla. "Jeho odkaz prežije naveky. Naše myšlienky sú s jeho rodinou a priateľmi," uviedol v stanovisku Leeds United.

Hunter sa v roku 1966 dostal do anglickej nominácie na domáce majstrovstvá sveta, no nezasiahol ani do jedného zápasu.