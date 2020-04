Vlani vyhral Paríž - Roubaix. Slávny cyklista porušil karanténu, dostal pokutu

Gilbert tvrdí, že si ju zaslúžil.

17. apr 2020 o 15:51 TASR

BRUSEL. Belgický cyklista Philippe Gilbert dostal pokutu za porušenie karantény.

Tridsaťsedemročný jazdec tímu Lotto-Soudal sa chcel v domovskom Monaku prevetrať a zatrénovať si napriek opatreniam obmedzujúcich pohyb obyvateľstva.

Jeho zámer však zmaril policajt, ktorí mu na mieste uložil 100-eurovú pokutu.

Gilbert si svoju chybu uvedomil a proti sankcii nenamietal, dokonca priznal, že si ju zaslúžil.

"Pred zákonom sú si všetci rovní, nemôžem očakávať výsady iba pre to, že som vlani vyhral preteky Paríž - Roubaix. My, verejne známi ľudia, by sme mali ísť príkladom, takže som odložil bicykel a teraz trénujem už iba doma na stacionári," citoval Gilberta portál CyclingNews.