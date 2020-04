Má šestnásť rokov a ohúrila na Wimbledone. Mala som psychické problémy, priznáva

Mladá Američanka ponúkla úprimnú spoveď.

17. apr 2020 o 16:33 SITA

BRATISLAVA. Americká tenistka Cori Gauffová bola jednou z najvýraznejších postáv predošlej sezóny.

Na slávnom Wimbledone sa ako 15-ročná prebojovala do osemfinále, pričom zdolala päťnásobnú miestnu šampiónku Venus Williamsovú či Slovenku Magdalénu Rybárikovú.

Za dvanásť mesiacov poskočila v rebríčku o viac než 600 miest, no nedávno priznala, že jej kariéra nebola vždy taká oslnivá, ako by sa mohlo zdať.

Depresie mala asi rok

Američanka v rozhovore pre projekt "Za raketou" priznala, že v období medzi rokmi 2017 a 2018 trpela psychickými problémami.

Súvisiaci článok Učitelia netušili, že je tenistka. Gauffová prekvapila športový svet Čítajte

"Vždy som mala výsledky, takže to nebol problém. Zistila som však, že si neužívam to, čo milujem. Počas môjho života som robila veci vždy ako najmladšia, čo spôsobilo rozruch, ktorý som nechcela. Asi rok som mala depresie. Bolo to moje najťažšie obdobie," povedala Gauffová, cituje ju aj BBC Sport.

Gauffová si podľa svojich slov začala postupne uvedomovať, že tenis chce hrať pre seba a nie pre ostatných ľudí.

Musela sa vyrovnať s tlakom, no vtedajšia nepriaznivá situácia ju dokonca donútila premýšľať nad tým, že si dá od tenisu ročnú pauzu.

"Napokon som rozhodla, že to nie je správna voľba. Bola som však blízko k tomu, aby som sa uberala iným smerom," priznala rodáčka z Atlanty.

Williamsové? Neporovnávajte ma s nimi

Ako mladá tenistka v USA zrejme nemohla mať Gauffová iné vzory ako sestry Serenu a Venus Williamsové. Nepáčilo sa je však to, že ju ľudia začali s nimi porovnávať.

"Po prvé, ešte nie som na ich úrovni. Vždy cítim, že nie je spravodlivé porovnávať ich s niekým, kto ešte len začína. Stále sa na ne pozerám ako na moje idoly a nemala by som byť zaradená do rovnakej skupiny," povedala Gauffová.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/wdr7s10gUeE

Gauffovej dnes patrí v rebríčku WTA 52. miesto. Na konte má turnajový titul z rakúskeho Linzu a rovnako ako vo Wimbledone si zahrala osemfinále aj na tohtoročnom Australian Open.

Najdôležitejšie však pre ňu je, že psychické problémy pominuli.

"Viem, že ľudia sledujú každý môj krok. Teraz je to už ľahké, pretože vždy som sama sebou," dodala 16-ročná americká tenistka.