Prestup do Barcelony? Ak by Ronaldo podviedol Real, zaplatil by obrovskú pokutu

Ferguson vraj na Real Madrid žiarlil.

17. apr 2020 o 22:19 TASR

Cristiano Ronaldo ešte v drese Realu Madrid. (Zdroj: TASR/AP)

MADRID. Bývalý prezident futbalového klubu Real Madrid uviedol, že Cristiano Ronaldo mohol z Manchester United prestúpiť do FC Barcelona. Ramon Calderon pre denník AS prezradil, že si preto portugalského futbalistu poistil ešte pred podpísaním zmluvy. Ronaldo sa stal hráčom Realu Madrid v lete roku 2009. Španieli za neho zaplatili vedeniu United 94 miliónov eur.

"Rokoval som s ním už počas rokov 2007 a 2008. S United to bolo ťažké, pretože nechceli o neho prísť, ale Ronaldo pochopil, čo chce. Chcel sa pripojiť k Realu. Bola to jedinečná príležitosť a tak som ju využil," začal Calderon. Skryť Vypnúť reklamu "Manažér Alex Ferguson sa s ním však nechcel rozlúčiť a najmä ho nechcel predať do Realu, pretože sme získali viac trofejí ako Manchester. Preto ho ponúkol Barcelone," pokračoval. "Katalánci boli nadšení, ale Ronaldo vedel, že má povinnosti voči Realu. Podpísali sme s ním totiž zmluvu, podľa ktorej by musel zaplatiť 30 miliónov eur, ak by porušil dohodu o prestupe k nám," dodal Calderon.

