OH sa môžu konať len po nájdení vakcíny, tvrdí profesorka Sridharová

Vakcína môže prísť skôr ako o rok.

18. apr 2020 o 10:29 TASR

BRATISLAVA. Profesorka Devi Sridharová z Edinburghskej univerzity tvrdí, že usporiadanie olympijských a paralympijských hier v roku 2021 bude možné iba po nájdení vakcíny na koronavírus.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a tokijskí organizátori ich v marci presunuli na 23. júla až 8. augusta budúceho roka.

"Myslela som si, že nájdenie vakcíny potrvá rok, rok a pol, ale podľa vedcov sa to môže podariť už skôr.

Ak sa to potvrdí, OH sú realizovateľné, pokiaľ však nedôjde k prelomu vo výskume, nevidím to reálne. Vakcína je kľúčová, musí byť efektívna a dostupná," povedala Sridharová pre BBC.

V Japonsku evidujú takmer 10.000 prípadov ochorenia COVID-19, novému koronavírusu tam podľahlo 190 ľudí. Celosvetovo je potvrdených vyše 2.250.000 nakazených a viac než 154.000 úmrtí.