Jeho vplyv je obrovský. Cháru označili za najlepšieho kapitána Bostonu

Chára je aktuálne najstarší aj najdlhšie pôsobiaci kapitán v NHL.

19. apr 2020 o 15:00 SITA

BRATISLAVA. Nicklas Lidström, Daniel Briere, Daniel Alfredsson, Saku Koivu, Oli Jokinen či Mats Sundin. A v tejto elitnej spoločnosti aj kapitán Bostonu Zdeno Chára.

Internetový portál the Score sa rozhodol určiť najlepších kapitánov jednotlivých tímov NHL počnúc sezónou 2000/2001 a Chára sa ocitol medzi najlepšími spomedzi tímov Atlantickej divízie.

Do úvahy sa brali tímové úspechy, ako aj popularita hráča a jeho charakter. Špecializovaný web slovaknhl.sk upozornil na to, že Chára prevýšil svojich predchodcov Jasona Allisona a Joea Thorntona.

"Keď sa Zdeno Chára v roku 2006 stal súčasťou organizácie Bruins, okamžite mu venovali aj dres s písmenom C. Hneď v prvej sezóne klub pod jeho vedením nepostúpil do play off, ale potom to už nebolo nič iné iba úspech," skonštatoval portál thescore.com.

"Chára priviedol Boston desaťkrát do play off, raz k víťazstvu v Stanleyho pohári a celkovo trikrát do finále. Vo väčšine štatistík zostáva na prvom mieste medzi obrancami Bruins klubová legenda Ray Bourque, Chárov vplyv bol však obrovský. Chára je vysoká hrozba pre súperov na ľade, ale mimo neho sa mení na jemného obra a takého skvelého lídra, akým len môže byť," doplnil The Score.

Štyridsaťtriročný Chára je aktuálne najstarší aj najdlhšie pôsobiaci kapitán v NHL. V histórii Bostonu bol dlhšie slúžiaci kapitán ako Chára iba Ray Bourque (1985 - 2000). Chára ho ešte môže prekonať.