Chcú Švajčiari náhradné MS? Musia všetkých vyplatiť, vraví Fasel

Švajčiarsko má veľký záujem organizovať šampionát.

20. apr 2020 o 11:07 TASR

LAUSANNE. Švajčiarsko by mohlo zorganizovať hokejové majstrovstvá sveta v budúcom roku, vyšlo by ho to však veľmi draho. Naznačil to prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel.

Podľa neho je presun MS o rok možný, no švajčiarski usporiadatelia by museli najprv vyplatiť krajiny, ktoré mali podujatie v roku 2021 pôvodne organizovať.

Tohtoročný svetový šampionát, ktorý sa mal od 8. do 24. mája 2020 uskutočniť v mestách Zürich a Lausanne, musela IIHF zrušiť pre pandémiu nového koronavírusu. Budúcoročné MS sú naplánované v Minsku a Rige.

Všetko je možné, vraví šéf IIHF

Podľa nedeľníka SonntagsZeitung už švajčiarska strana oslovila zástupcov z Bieloruska a Lotyšska v snahe, aby sa MS o rok poposúvali.

Všetko však musia prebrať aj s fínskymi organizátormi, keďže MS 2022 sú už pridelené mestám Helsinki a Tampere.

"Po tom, ako Švajčiari zareagovali po zrušení MS 2020, je takmer všetko možné. Zaujímajú sa o turnaje v rokoch 2021, 2023 alebo 2026.

To je však spojené s vysokými nákladmi, museli by totiž najprv vyplatiť organizátorov, najmä tých v rokoch 2021 a 2022," povedal pre SonntagsZeitung Fasel. O akú veľkú čiastku by išlo a čo všetko by museli švajčiarski organizátori uhradiť, šéf IIHF neuviedol.

Čas majú do polovice mája

Podľa Fasela by Švajčiarsky hokejový zväz (SIHF) musel návrh o presune MS predložiť IIHF najneskôr do polovice mája. Ak by sa tak nestalo, bude naďalej platiť, že MS 2021 hostia Minsk a Riga.

Dejiská turnajov elitnej kategórie MS sú vybrané až do roku 2025, šampionát v roku 2023 má hostiť Petrohrad, v roku 2024 Praha s Ostravou a v roku 2025 ho zorganizujú zatiaľ neurčené mestá vo Švédsku a Dánsku.

Na májových MS 2020 sa mali zúčastniť aj slovenskí reprezentanti, ktorí sa mali predstaviť v A-skupine v Lausanne. Ich súpermi mali byť Dánsko, Veľká Británia, Bielorusko, Švédsko, Česko, Nemecko a Kanada.