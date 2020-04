Casillas sa už do brány nechystá. Stále beriem množstvo liekov, vraví

BRATISLAVA. Rok po infarkte je opäť pri sile a má veľké plány. Do futbalovej bránky sa už Iker Casillas síce neplánuje vrátiť, ale zato chce kandidovať na post prezidenta Španielskej kráľovskej futbalovej federácie.

"Chcem sa stať prezidentom alebo sa aspoň uchádzať o tento post. Spoločnými silami by sme mohli dostať náš zväz na úroveň nášho futbalu, ktorý je najlepší na svete," vyhlásil Iker Casillas prostredníctvom twitteru.

Tridsaťosemročný Casillas má za sebou hviezdnu kariéru v Reale Madrid aj v španielskej futbalovej reprezentácii.

Päť domácich majstrovských titulov, tri triumfy v Lige majstrov s tímom "Los Blancos", ale najmä titul majstra sveta a dva tituly majstra Európy so španielskym národným tímom nesú v sebe pečať jeho brankárskych rukavíc.