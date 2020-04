Nebudeme zachraňovať kluby, ktoré sú v strate kvôli zlému fungovaniu, vraví SZĽH

Vyjadrili sa aj k rozdeľovaniu zisku z domácich MS.

20. apr 2020 o 12:23 TASR

BRATISLAVA. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) je pripravený po všetkých stránkach pomôcť klubom v neľahkej situácii spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.

O tom, či sa im bude prerozdeľovať aj zisk z minuloročného svetového šampionátu v Bratislave a Košiciach, rozhodne Kongres SZĽH. Uviedol to generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček.

Úlohu akéhosi krízového štábu slovenského hokeja si v súčasnosti plní Výkonný výbor SZĽH, v čase pandémie zasadá každý týždeň, diskutuje a hľadá spôsoby, ako pomôcť všetkým subjektom. Valíček verí, že SZĽH pomôže slovenskému hokeju preklenúť súčasnú krízu:

"Zväz je pripravený po všetkých stránkach. Chce byť vlajkovou loďou, ktorá pomôže klubom prejsť do pokojných vôd po opadnutí pandémie, a tak pomôcť klubom naštartovať kroky do novej sezóny, o ktorej zatiaľ vôbec nevieme, ako bude vyzerať. Môžeme len predpokladať, čo všetko môže nastať," uviedol Valíček v rozhovore pre hockeyslovakia.sk.

V súčasnosti rezonuje téma pomoci pre kluby, ktoré sa jej dožadujú aj v spoločných diskusiách s vedením SZĽH.

Extraligisti žiadajú 880-tisíc eur

"Cítime voči klubom veľkú zodpovednosť a ako som už naznačil, zväz je pripravený pomôcť im. Jeho najvyšší riadiaci orgán, ktorým je výkonný výbor, zasadá v tejto situácii každý týždeň a debatuje aj na tieto témy.

Rozmýšľame, ako klubom vyhovieť. Isté je, že nemeníme nastavený systém, ktorý zaručuje, že všetky naše záväzky voči klubom sa budeme snažiť v tomto roku napĺňať.

Či už ide napríklad o príspevky za počet štartujúcich družstiev, finančné prostriedky zo systému za históriu hráčov, motivačné projekty alebo iné zdroje pomoci.

Napríklad iné športové inštitúcie sú nútené krátiť svoje záväzky už teraz. My aj vďaka skvelému hospodáreniu za ostatné roky vieme klubom zaručiť, že záväzky voči ním si splníme.

V súvislosti s ďalšou pomocou dali kluby požiadavku na priamu finančnú investíciu. Extraligisti žiadajú 880-tisíc eur, kluby Slovenskej hokejovej ligy približne 250-tisíc a mládežnícke subjekty 4,2 milióna eur."

Chcú, aby kluby využili pomoc od štátu

Niektoré kluby sa vyslovili za to, aby im SZĽH pomohol aj financiami zo zisku z domácich majstrovstiev sveta. "Ak by sme zo zisku splnili všetky požiadavky, nič by z neho nezostalo," poznamenal Valíček.

"Musím sa pri tejto téme vrátiť do roku 2011, keď sa okamžite po šampionáte na základe dohodnutého kľúča prerozdelili klubom dva milióny eur, ktoré predstavovali zisk z vtedajších MS. O tom, či sa rovnako bude prerozdeľovať aj zisk zo šampionátu 2019, bude rozhodovať Kongres SZĽH.

Za súčasné vedenie SZĽH môžem povedať, že istá čiastka z tohto balíka peňazí by mohla smerovať napríklad do finančného fondu, z ktorého budú môcť kluby čerpať pomoc za presne stanovených podmienok, toto si viem i ja osobne predstaviť.

Pred spustením čerpania však musíme mať vyhodnotenú situáciu v jednotlivých klubov, aby sme nešli zachraňovať klub, ktorý je v červených číslach, nie v dôsledku dopadu pandémie koronavírusu, ale z dôvodu zlého fungovania riadenia klubu.

Na druhej strane klub, ktorý splní všetky podmienky, by z tohto fondu mohol čerpať napríklad bezúročnú pôžičku, ktorú by do určitého obdobia musel vrátiť.

Toto riešenie sa mi zdá najférovejšie aj z hľadiska zodpovedného budúceho fungovania slovenského hokeja. Podstatné však je, aby kluby využili v prvom rade financie z vládneho balíčka, v ktorom je zakomponovaná aj pomoc športovým organizáciám a športovým odborníkom.

Očakávame, že kluby využijú v maximálnej miere pomoc od štátu. Ak budú chcieť čerpať finančnú podporu aj od SZĽH, bude podmienkou, aby najskôr využili všetky možnosti, ktoré im ponúka štát."

Ramsay je v bezpečnej domácej izolácii

Okrem ekonomických záležitostí a pomoci pre kluby zarezonovalo v médiách aj tvrdenie o dlhodobom "home-office" pre trénera reprezentačného A-tímu Craiga Ramsayho.

"Táto informácia, čo zarezonovala medzi klubmi, ma zamrzela. Ten, kto prvýkrát vypustil takéto tvrdenie, nemohol mať všetky potrebné informácie. Craig mal s nami najskôr platný kontrakt na dva roky do konca minuloročných MS. Verili sme, že popri ňom niekto vyrastie a prevezme po ňom národný tím.

Žiaľ, zatiaľ sa jeho nástupca nenašiel, a preto sme ho presviedčali, aby zostal. Sezóna 2019/20 bola pôvodne veľmi dlhá, pre nás mala finišovať až v auguste 2020, a to domácim turnajom olympijskej kvalifikácie o postup na ZOH 2022.

Počas Vianoc a po Kaufland Cupe boli voľnejšie obdobia, preto sme sa s Craigom dohodli už pred sezónou, že ho uvoľníme na 3-4 týždne, aby nabral energiu a zvládol dlhú sezónu.

Niektorí ľudia si to vysvetlili inak. Nevidím na takejto dohode nič zlé. Craig tu bol dva roky nonstop, dennodenne fungoval s nami na zväze, pravidelne chodil do svojej zväzovej kancelárie. Je zodpovedný profesionál.

Svedčí o tom aj gesto, ktoré urobil, keď sa vzdal svojho platu počas trvania pandémie.

A keďže patrí do rizikovej skupiny ľudí v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, sme radi, že dnes je v Spojených štátoch, v bezpečnej domácej izolácii a nie na Slovensku, kam sa mal pôvodne vrátiť v polovici marca. Keď sa situácia upokojí, do dvoch-troch dní ho máme späť."