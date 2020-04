Olympijský výbor apeluje na vládu, aby otvorila športoviská

Česi a Rakúšania to už urobili, Slováci zatiaľ nie.

20. apr 2020 o 13:40 SITA

BRATISLAVA. Česi a Rakúšania to už urobili, Slováci zatiaľ nie. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) chce dosiahnuť, aby vláda, hygienici a príslušné úrady umožnili otvorenie športovísk pre vrcholových športovcov.

Za splnenia prísnych hygienických, zdravotných a bezpečnostných opatrení by však mohli byť otvorené aj vonkajšie športoviská pre širokú verejnosť.

Slovensko bola jedna z prvých krajín, ktorá prerušila všetky športové súťaže a uzavrela športoviská.

Viaceré krajina prípravu povolili

Udržať si potrebnú výkonnosť mimo tartanových dráh, plaveckých bazénov, vodnoslalomárskych kanálov, areálov pre rýchlostnú kanoistiku, tenisových kurtov, boxerských dvanástich povrazov, stolnotenisových stolov, bez využívania gymnastických náradí a náčiní, ale aj posilňovacích zariadení je pre vrcholových športovcov takmer nemožné.

Dnes sú v akomsi udržiavacom móde, pripravujú sa doma či v prírode.

Vrcholoví individuálni športovci sa pritom môžu za splnenia prísnych podmienok pripravovať na športoviskách vo viacerých krajinách.

Špeciálne pravidlá, pri ktorých sa dbá predovšetkým na zákaz fyzického kontaktu, pre nich platia v Belgicku, Dánsku, Estónsku (pripravujú sa len vo dvoch špecializovaných centrách), Maďarsku, Litve, Česku, Nemecku, Lotyšsku či Portugalsku.

Otvorenie by pomohlo aj klubom

"Každý, kto sa venuje vrcholovému športu, presne vie, čo znamená tréningový výpadok zavinený aj malým zranením. Snažíme sa o získanie výnimky pre otvorenie športovísk pre vrcholových športovcov za splnenia prísnych hygienických, zdravotných i bezpečnostných štandardov.

Najradšej by som však bol, ak by sa športoviská neotvárali vďaka výnimkám, ale z dôvodu, že sa celková situácia zlepšila. Vtedy by sa mohli k športovaniu vrátiť nielen vrcholoví športovci, ale aj mládež či rodiny s deťmi,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel v tlačovej správe.

Otvorenie športovísk by uľahčilo situáciu aj subjektom a klubom, ktoré vlastnia príslušnú športovú infraštruktúru.

Momentálne z nej nemajú žiadne príjmy, nemalé finančné prostriedky však idú na zabezpečenie jej prevádzky, energie či prenájmy. Viacerí už naznačujú, že budú musieť prepúšťať či upravovať platy zamestnancov, ale v budúcnosti aj upravovať činnosť zariadenia.

Výbor chce vyrokovať balík opatrení

"Denne sa na nás obracajú majitelia plavární, tenisových klubov, posilňovní aj iných športovísk. Táto situácia je však zlá aj pre trénerov. Práve ich citeľne zasiahla súčasná kríza a ocitli sa bez príjmov. Oni sú v našom športe kritická skupina, nemôžeme o nich prísť.

Všetkým by pomohlo otvorenie športovísk. Vieme, že vláda pripravuje sériu opatrení, ktoré budú kompenzovať výpadky vo viacerých oblastiach života. Verím, že šport bude jednou z nich,“ pokračoval Siekel.

Slovenský olympijský a športový výbor sa v spolupráci so štátnym tajomníkom ministerstva školstva pre šport Ivanom Husárom chce podieľať aj na príprave ďalších opatrení, ktoré sa týkajú financovania, rozdeľovania a presunu prostriedkov zo štátneho rozpočtu i výpočtu príspevku pre rok 2021.

"Je to celý komplex opatrení. Naším cieľom je jednoznačne vyrokovať balík opatrení, ktorý by slovenskému športu napriek súčasnej kríze priniesol väčšiu istotu,“dodal Anton Siekel.