Hokejový zväz rozhodol o zostupujúcich, hoci sa ligy nedohrali. Liptáci sa búria

Sezónu predčasne ukončili.

20. apr 2020 o 18:21 (aktualizované 20. apr 2020 o 18:45) SITA

BRATISLAVA. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) definitívne uzavrel súťaže vo svojej pôsobnosti v sezóne 2019/2020.

V žiadnej lige nevyhlásil víťaza či majstra, no v kategóriách juniorov a dorastu pristúpil k určeniu postupov a zostupov napriek tomu, že tieto súťaže nedohrali.

Hokejové ligy pre pandémiu koronavírusu prerušili 12. marca.

Zostúpiť môžu aj tímy zo SHL

"Pri udeľovaní titulov, víťazov súťaží a medailistov sme uplatnili princíp rovnosti. To znamená, že v žiadnej, nami organizovanej súťaži, sme neudelili titul majstra republiky a neudelili sme ani medaily," uviedol riaditeľ súťažného oddelenia SZĽH Igor Guryča.

Súvisiaci článok Prečo sú hokejisti na Slovensku rukojemníkmi klubov? (otázky a odpovede) Čítajte

K súťažiam dorastu a juniorov doplnil: "Riadiaci orgán ani v týchto súťažiach po odporúčaní Komisie mládeže a na základe princípu rovnosti nevyhlásil víťaza, neudelil majstrovský titul, ale určil postupujúcich a zostupujúcich. Tí vzišli na základe postavenia v tabuľkách tak, ako boli družstvá umiestnené v momente predčasného ukončenia súťaží.“

V súťažiach seniorov, teda Slovenskej hokejovej lige a II. lige mužov, ešte môže prísť k určeniu postupov a zostupov.

"V týchto súťažiach ešte riadiace orgány a licenčné orgány budú rozhodovať o postupujúcich či zostupujúcich tímoch,“ potvrdil Guryča.

Strácali 24 bodov, v hre bolo 24 bodov

Postup zväzu pri junioroch a dorastencoch sa nepozdáva klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš, ktorého dorast na základe verdiktu SZĽH zostúpil z extraligy do I. ligy.

Liptáci pred prerušením súťaže mali stratu 24 bodov na priečku zaručujúcu zotrvanie v najvyššej súťaži.

Súvisiaci článok Lintnera už kritizujú aj bývalí spoluhráči. Kde je? Na dovolenke? Čítajte

"V I. lige dorastu do konca súťaže play out zostávalo odohrať ešte osem kôl, to znamená, že v hre bolo 24 bodov. Ako sa teda mohli určiť postupujúci do súťaže a zostupujúci zo súťaže, ktorá sa takisto nedohrala?

Ako sa k tomu postavia v Ružinove, kde práve ich dorastenci boli v aktívnom boji o postup do extraligy spolu so Zvolenom? Zväz určil ako postupujúcich dorastencov Zvolena.

Ružinov strácal na svojho súpera z druhého miesta štyri body. Zvolen s Ružinovom sa mali stretnúť vo vzájomnom súboji ešte dvakrát," argumentovalo vedenie MHk 32 Liptovský Mikuláš pre web hokejportal.net.

Pýtajú sa, kde je princíp rovnosti

Podľa vedenia Liptákov nešlo priamo o ich tím, ale o "princíp rovnosti“, ktorým sa prezentoval zväz.

"Vo vyjadrení o odobraní seniorského titulu Banskej Bystrici, v ktorom sa odvolával Výkonný výbor SZĽH na nemožnosť udelenia titulu, bola reč o tom, že sa súťaž nedohrala podľa regúl.

Pýtame sa teda, princíp rovnosti sa v tomto prípade vytratil? Alebo, že by zväz nemal rovnaký meter na všetky svoje kluby, ktoré sú registrované v jeho organizácii?

Zaujímavosťou je, že podnet proti udeleniu titulu Banskej Bystrici podal klub, ktorého družstvo je po tomto rozhodnutí postupujúce do extraligy dorastu. A v tomto prípade mu to nevadí, že sa súťaže nedohrali a ich družstvo postúpi aj napriek nedokončenej sezóne?" uvádza sa vo vyhlásení MHk 32 Liptovský Mikuláš.