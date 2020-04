Je šampión, ale s Instagramom mu to nejde. Federer a Murray si doberali Nadala

Španiel sa natrápil pri online komunikácii.

21. apr 2020 o 12:24 SITA

BRATISLAVA. V čase pandémie koronavírusu sa čoraz populárnejšie stávajú videorozhovory známych športovcov prostredníctvom sociálnych sietí.

V pondelok svoju premiéru absolvoval aj španielsky tenista Rafael Nadal, no práca s instagramom bola pre 12-násobného šampióna Roland Garros možno ťažšia, než vyhrať zápas na kurte Philippa Chatriera v Paríži.

Federer a Murray si doberali Nadala

Niekoľko minút sa Nadal snažil pripojiť so svojim rivalom a zároveň kamarátom Rogerom Federerom zo Švajčiarska, na čo Andy Murray vtipne zareagoval.

"To je brilantné. On môže vyhrať French Open 52-krát, ale s Instagramom mu to nejde," napísal v komentári britský tenista.

Napokon však všetko dobre dopadlo. "Sme pripojení? Dokázali sme to? Panebože, vôbec som nevedel či je chyba u teba alebo na mojej strane. Ani neviem koľkokrát som bol online a potom zase nie. Dali sme to," povedal vysmiaty Federer.

Počas svojho rozhovoru obaja uviedli, že napriek šíriacemu sa koronavírusu sú ich rodiny zdravé.

Mnohí športovci sa v tomto období snažia udržať vo forme, ale Nadal povedal, že raketu nedržal v ruke od tréningov v kalifornskom Indian Wells. Federer sa ho s humorom opýtal:

"To je perfektné a budeš ešte niekedy schopný hrať tenis?" Španielsky tenista mu na to odvetil: "Dúfam, že si budem niečo pamätať."

Federer sa cíti lepšie

Federer si doma triafa loptičku o stenu a rehabilituje s operovaným kolenom. Pre svojich fanúšikov má pozitívne správy.

"Je to v poriadku. Prvých šesť týždňov bolo dobrých, potom to išlo trošku pomalšie, ale teraz je to opäť lepšie. Nemám žiaden stres, niet sa kam ponáhľať, keďže je veľa času.

Bola to druhá operácia, neviem koľko si ich mal ty. Teraz je to ľahšie, ale s treťou nepotrebujem mať skúsenosť," povedal Nadalovi 20-násobný grandslamový šampión Federer.

Nadal si tiež zaspomínal na svoje detstvo, keď hral tenis, futbal a tiež musel chodiť do školy.

Teraz mnohým deťom umožňuje mať prakticky všetko na jednom mieste prostredníctvom vlastnej akadémie. Tá sa však v týchto dňoch stala pre mnohé detí akýmsi prechodným bydliskom.

"Akadémia je zatvorená a zatiaľ som nerozmýšľal na jej otvorením. Dodržiavame nariadenia. V akadémii je teraz 85 detí a 70 pracovníkov, ktorí sa starajú o deti. Hovoril som s nimi niekoľko dní dozadu. Deti sú šťastné, hoci nemôžu hrať tenis, ktorý zbožňujú," dodal Nadal.